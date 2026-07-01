Δωρεάν συμβουλευτική για το Μηχανογραφικό 2026: Δείτε πώς

Από σήμερα, 30 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου 2026 υποβάλλονται οι αιτήσεις μονίμων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, με στόχο την παροχή σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως υποστήριξης σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Εκδόθηκε απόφαση για ανανεώσεις αποσπάσεων και νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με διάρκεια τριών σχολικών ετών.

Η επίσκεψη της Σοφίας Ζαχαράκη στο Ηράκλειο Κρήτης ανέδειξε τις παρεμβάσεις του ΥΠΑΙΘΑ στη δημόσια εκπαίδευση, από το νέο Κέντρο Καινοτομίας και τις φοιτητικές εστίες έως τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου.

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση σειράς αποφάσεων που αφορούν τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό και διδακτικό έτος 2026-2027, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και ανανεώσεις αποσπάσεων με διάρκεια έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Νέα ψηφιακή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας φέρνει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, με διασύνδεση Κτηματολογίου και ΑΑΔΕ και υποχρέωση επιβεβαίωσης στοιχείων από τους ιδιοκτήτες.

Από σήμερα οι χρήστες του IRIS Payments μπορούν να στέλνουν χρήματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μόνο με τον αριθμό κινητού του παραλήπτη, χωρίς καταχώριση IBAN, μέσω της διασύνδεσης με το EuroPA.

Οι πληρωμές της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ για το επίδομα παιδιού ολοκληρώνονται για την πλειονότητα των δικαιούχων, ενώ ειδικές περιπτώσεις θα εξυπηρετηθούν τον Αύγουστο.

Κατά την υποβολή της αίτησης καταχωρίζονται, ανάλογα με τον τύπο σχολείου, η τάξη φοίτησης για το επόμενο σχολικό έτος, η ομάδα προσανατολισμού για τα ΓΕΛ, ο τομέας ή η ειδικότητα για τα ΕΠΑΛ, καθώς και οι επιλογές σχολικών μονάδων όπου προβλέπονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr, κυρία Σοφία Ζαχαράκη αναμένεται να παρουσιάσει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων του υπουργείου για τα επόμενα χρόνια

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις 2026 δείχνουν άνοδο στις Ιατρικές σχολές, πτωτικές τάσεις σε δύο επιστημονικά πεδία και περισσότερες από 10.000 κενές θέσεις στα ΑΕΙ λόγω της ΕΒΕ.

Οι παλιές μπλε ταυτότητες παύουν σταδιακά να ισχύουν, ενώ οι πολίτες καλούνται να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων δελτίων πριν από την οριστική κατάργησή τους το 2027.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενεργοποιεί και φέτος την υπηρεσία ενημέρωσης και συμβουλευτικής για το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026, παρέχοντας καθοδήγηση στους υποψηφίους των Πανελλαδικών.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι επόμενες ημέρες θα φέρουν καταιγίδες, ενισχυμένα μελτέμια, πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα ειδικά και μουσικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι αιρετοί της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής παρουσιάζουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία μέσα σε τρία χρόνια καταγράφηκαν 281 παραιτήσεις διευθυντών και προϊσταμένων νηπιαγωγείων, κάνοντας λόγο για έντονη πίεση στη δημόσια εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τη Μηχανολογία, την Ηλεκτρολογία, τη Ρομποτική, τη Γεωπληροφορική και τις Τεχνολογίες Υπολογιστών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του αιρετού ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 5Κ/2026 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ σε φορείς του Δημοσίου, με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις να ξεκινούν στις 13 Ιουλίου.

Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 3ΕΑ/2025, ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. δίνει διευκρινίσεις για τη διαδικασία, τις κατατάξεις και τα επόμενα βήματα.

Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ νέος εισαγωγικός δασμός για ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ΑΑΔΕ να διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής του.

Δωρεάν συμβουλευτική για το Μηχανογραφικό 2026: Δείτε πώς

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Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενεργοποιεί και φέτος την υπηρεσία ενημέρωσης και συμβουλευτικής για το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026, παρέχοντας καθοδήγηση στους υποψηφίους των Πανελλαδικών.