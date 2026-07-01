Δωρεάν συμβουλευτική για το Μηχανογραφικό 2026: Δείτε πώς
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Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενεργοποιεί και φέτος την υπηρεσία ενημέρωσης και συμβουλευτικής για το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026, παρέχοντας καθοδήγηση στους υποψηφίους των Πανελλαδικών.
Μηχανογραφικό 2026: Νέα πρωτοβουλία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), το οποίο ανακοίνωσε την έναρξη της καθιερωμένης υπηρεσίας ενημέρωσης και συμβουλευτικής για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Η δράση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να λάβουν εξειδικευμένη καθοδήγηση σχετικά με τα οκτώ προπτυχιακά τμήματα του Ιδρύματος και υλοποιείται από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ.
Για 12η συνεχόμενη χρονιά η πρωτοβουλία του ΟΠΑ
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η συγκεκριμένη υπηρεσία υλοποιείται για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά, αποτελώντας πλέον έναν σταθερό θεσμό στήριξης των μαθητών που βρίσκονται στη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού τους δελτίου.
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Η συμβουλευτική αφορά αποκλειστικά τα επιστημονικά αντικείμενα που προσφέρει το ΟΠΑ μέσω των οκτώ προπτυχιακών τμημάτων του και θα παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.
Πώς μπορούν να ενημερωθούν οι υποψήφιοι
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου θα παρέχει καθημερινά ενημέρωση και θα απαντά στα ερωτήματα των υποψηφίων από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 12:00 έως 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης στα τηλέφωνα 210 8203819 και 210 8203825, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].
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Μια υπηρεσία που έχει αξιοποιηθεί από περισσότερους από 1.500 υποψηφίους
Στο δελτίο Τύπου του, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επισημαίνει ότι περισσότεροι από 1.500 υποψήφιοι έχουν ήδη αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία τα προηγούμενα χρόνια.
Όπως αναφέρει το Ίδρυμα, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς προς τους υποψήφιους νέους επιστήμονες, παρέχοντας υποστήριξη σε μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες επιλογής σπουδών μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
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