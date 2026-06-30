ΣΑΕΚ – Μπέρδεμα με τους τίτλους σπουδών: Εκπαιδευτές κινδυνεύουν με αποκλεισμό λόγω παλιάς ονομασίας πτυχίου

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Στη Βουλή έφερε η Ελληνική Λύση το ζήτημα της αντιστοίχισης τίτλων σπουδών στους Οδηγούς Κατάρτισης των ΣΑΕΚ, με αφορμή περιπτώσεις εκπαιδευτών που φέρονται να αποκλείονται λόγω παλαιότερης ονομασίας του ίδιου ακαδημαϊκού Τμήματος.

Στη Βουλή έφερε η Ελληνική Λύση το ζήτημα της αντιστοίχισης τίτλων σπουδών στους Οδηγούς Κατάρτισης των ΣΑΕΚ, με ερώτηση της βουλευτή Β΄ Πειραιώς, Σοφίας – Χάιδως Ασημακοπούλου, προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το θέμα αφορά περιπτώσεις εκπαιδευτών που είναι απόφοιτοι του ίδιου ακαδημαϊκού Τμήματος, αλλά με παλαιότερη ονομασία τίτλου σπουδών, και φέρονται να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επειδή ο τίτλος τους δεν αναφέρεται ρητά στα προσοντολόγια των νέων Οδηγών Κατάρτισης.

Το ζήτημα που τέθηκε στη Βουλή

Η ερώτηση της Ελληνικής Λύσης εστιάζει στην ανάγκη αποσαφήνισης της αντιστοίχισης τίτλων σπουδών με τα προβλεπόμενα προσοντολόγια των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

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Όπως αναφέρεται, κατά την εφαρμογή των νέων Οδηγών Κατάρτισης έχουν προκύψει διαφορετικές ερμηνείες και πρακτικές μεταξύ ΣΑΕΚ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζητήματα για εκπαιδευτές που διαθέτουν τίτλους σπουδών με παλαιότερες ονομασίες.

Η περίπτωση του Τμήματος Διατροφής

Στην ερώτηση γίνεται ειδική αναφορά στο Τμήμα Διατροφής του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το Τμήμα ιδρύθηκε το 1985 ως Τμήμα Διατροφής, στη συνέχεια μετονομάστηκε το 2003 σε Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας και αργότερα, με τον ν. 4610/2019, εντάχθηκε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ως Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.

Γιατί δημιουργείται πρόβλημα

Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης επισημαίνει ότι έχουν προκύψει περιπτώσεις αποκλεισμού εκπαιδευτών που είναι απόφοιτοι του ίδιου Τμήματος, κατά την αρχική του ονομασία.

Οι εκπαιδευτές αυτοί φέρουν τίτλο ως πτυχιούχοι τεχνολόγοι Διατροφής του Τμήματος Διατροφής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, όμως φέρονται να αποκλείονται επειδή η συγκεκριμένη ονομασία δεν αναφέρεται ρητά στα προσοντολόγια.

Η ερώτηση υποστηρίζει ότι οι τίτλοι που αναφέρονται σήμερα ως «Διατροφής και Διαιτολογίας» δεν αφορούν αποκλειστικά πανεπιστημιακούς τίτλους μετά το 2019.

Αντιθέτως, όπως τονίζεται, αφορούν και τίτλους του ίδιου ΤΕΙ πριν από την πανεπιστημιοποίηση του Τμήματος, αφού η μετονομασία είχε γίνει ήδη από το 2003.

Κίνδυνος διαφορετικών πρακτικών στις ΣΑΕΚ

Η Ελληνική Λύση υποστηρίζει ότι η έλλειψη σαφούς αντιστοίχισης οδηγεί σε διαφορετικές πρακτικές εφαρμογής μεταξύ ΣΑΕΚ.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ερώτηση, είναι να δημιουργούνται αποκλεισμοί που συνδέονται με ιστορικές μεταβολές στην ονομασία των τίτλων σπουδών και όχι με ουσιαστικές διαφορές στο επιστημονικό αντικείμενο ή στα επαγγελματικά δικαιώματα.

Τα ερωτήματα προς το ΥΠΑΙΘΑ

Η Σοφία – Χάιδω Ασημακοπούλου ρώτησε αν το Υπουργείο προτίθεται, κατά την επικείμενη επικαιροποίηση των Οδηγών Κατάρτισης των ΣΑΕΚ, να συμπεριλάβει ρητά και τις προγενέστερες ονομασίες τίτλων σπουδών που αντιστοιχούν στα ίδια ακαδημαϊκά Τμήματα.

Ρώτησε επίσης με ποιον τρόπο θα αντιμετωπιστεί το υφιστάμενο θεσμικό κενό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για την ερμηνεία και επιβεβαίωση αντιστοίχισης τίτλων σπουδών με τα προσοντολόγια των Οδηγών Κατάρτισης.

Στην ερώτηση ζητείται να διευκρινιστεί αν θα θεσπιστεί ενιαίος μηχανισμός ή διαδικασία αποσαφήνισης της αντιστοίχισης τίτλων σπουδών.

Στόχος, σύμφωνα με το κείμενο της ερώτησης, είναι να αποφεύγονται διαφορετικές ερμηνείες και πρακτικές μεταξύ των ΣΑΕΚ της χώρας.

Τι απάντησε το Υπουργείο Παιδείας

Στην απάντησή του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, αναφέρει ότι τα καταγεγραμμένα αιτήματα φορέων και φυσικών προσώπων που αφορούν τους Οδηγούς Κατάρτισης θα υποβληθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας επικαιροποίησης των υφιστάμενων Οδηγών.

Στην ίδια διαδικασία θα υποβληθούν και προτάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘΑ, δηλαδή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Το ΥΠΑΙΘΑ αναφέρει ότι η επικαιροποίηση αφορά τους Οδηγούς Κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην απόφαση για την έγκριση 130 Οδηγών Κατάρτισης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ.

Το έργο της επικαιροποίησης προβλέπεται να περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης, επικαιροποίησης και ανατροφοδότησης των υφιστάμενων Οδηγών Κατάρτισης.

Από την απάντηση του Υπουργείου προκύπτει ότι το θέμα παραπέμπεται στη συνολική διαδικασία επικαιροποίησης των Οδηγών Κατάρτισης.

Ωστόσο, δεν διατυπώνεται ειδική απάντηση για το αν θα συμπεριληφθούν ρητά οι παλαιότερες ονομασίες τίτλων σπουδών ούτε αν θα θεσπιστεί συγκεκριμένη διαδικασία αντιστοίχισης για ανάλογες περιπτώσεις.