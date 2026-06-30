ΔΥΠΑ: Έρχονται 8.000 προσλήψεις για ανέργους – Προϋποθέσεις

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Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται η προκήρυξη του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών, με στόχο την απασχόληση έως 24 μήνες και τη συμπλήρωση ενσήμων για σύνταξη.

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 8.000 θέσεων εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, αλλά δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο.

Η δράση αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο και έχει ως βασικό στόχο να δώσει σε ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην εργασία, να αποκτήσουν τα ένσημα που τους λείπουν και να πλησιάσουν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους που έχουν ξεπεράσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ακόμη κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Πρόκειται για ασφαλισμένους που υπολείπονται σε χρόνο ασφάλισης και χρειάζονται επιπλέον ένσημα, ώστε να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν κανονικά.

Οι ωφελούμενοι θα ενταχθούν σε καθεστώς επιδοτούμενης απασχόλησης, με μέγιστη διάρκεια τους 24 μήνες.

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Με αυτόν τον τρόπο, άτομα που έχουν βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας αποκτούν μια δεύτερη ευκαιρία επανένταξης, ενώ παράλληλα ο χρόνος απασχόλησης θα προσμετράται στον συντάξιμο βίο τους.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η επίσημη προκήρυξη της δράσης και η έναρξη της υποβολής αιτήσεων έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούλιο.

Το πρόγραμμα αναμένεται να λειτουργήσει ως στοχευμένη παρέμβαση για όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, αλλά χρειάζονται επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο.

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Το πρόγραμμα αφορά τέσσερις βασικές κατηγορίες πολιτών:

Ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών, εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, άτομα που δεν έχουν καταφέρει να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης και ασφαλισμένους που χρειάζονται επιπλέον χρόνο ασφάλισης για να φτάσουν στα όρια συνταξιοδότησης.

Οι αποδοχές των ωφελουμένων

Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μικτές μηνιαίες αποδοχές ύψους 920 ευρώ.

Το ποσό αυτό συνδέεται με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό, ενώ θα υπολογίζονται κανονικά και οι νόμιμες προσαυξήσεις, όπου αυτές προβλέπονται.

Οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οι ημέρες εργασίας θα προσμετρώνται κανονικά στον ασφαλιστικό τους χρόνο, στοιχείο κρίσιμο για όσους προσπαθούν να συμπληρώσουν τα ένσημα που απαιτούνται για σύνταξη.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνει με μεικτό μοντέλο.

Το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους θα επιδοτείται, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ τον μήνα, ενώ το υπόλοιπο 25% θα καλύπτεται από τον φορέα υποδοχής που θα προχωρά στην πρόσληψη.

Οι προσλήψεις θα μπορούν να γίνουν σε φορείς υποδοχής, όπως Δήμοι και δημόσιες υπηρεσίες.

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα συνδέει την κοινωνική στήριξη των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας με την κάλυψη αναγκών σε φορείς του Δημοσίου.

Για τους ωφελούμενους, το πρόγραμμα προσφέρει πλήρη απασχόληση για διάστημα έως δύο ετών, σταθερό μηνιαίο εισόδημα και ασφαλιστική κάλυψη.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα συμπλήρωσης ενσήμων, κάλυψης κενών στην ασφαλιστική ιστορία και ενίσχυσης των πιθανοτήτων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, ιδιαίτερη σημασία θα έχει η ασφαλιστική εικόνα κάθε υποψηφίου.

Κρίσιμο στοιχείο θα είναι ο επιπλέον χρόνος που χρειάζεται ο άνεργος για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ ανήλθαν σε 660.682 τον Μάιο του 2026.

Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 80.324 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2025 και κατά 76.943 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026.