Έρχονται 9.000 προσλήψεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

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Δέσμευση για 9.000 προσλήψεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς έδωσε από τη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, συνδέοντας την ενίσχυση των δομών με τη στήριξη των δήμων, των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Τη δέσμευση ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν 9.000 προσλήψεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς έδωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Η αναφορά έγινε κατά την καταληκτική ομιλία του επί του Κώδικα Αυτοδιοίκησης, με τον υπουργό να συνδέει την ενίσχυση των δομών με τη στήριξη των δήμων, των οικογενειών και την ανάγκη αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

9.000 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος ανέφερε ότι η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει τόσο τους δήμους όσο και τις οικογένειες.

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Όπως τόνισε, το ζήτημα των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό, καθώς οι οικογένειες χρειάζονται επαρκείς και στελεχωμένες δομές για τη φροντίδα των παιδιών.

Στήριξη σε δήμους και οικογένειες

Ο υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των παιδικών σταθμών με προσωπικό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στόχος, σύμφωνα με όσα ανέφερε, είναι να μπορέσουν οι δήμοι να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών και ιδιαίτερα των οικογενειών με μικρά παιδιά.

Εντοπιότητα στις προσλήψεις

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος αναφέρθηκε και στη στήριξη της εντοπιότητας στις προσλήψεις των δήμων και των περιφερειών.

Όπως είπε, η πρόβλεψη αυτή ενσωματώνεται στον Κώδικα Αυτοδιοίκησης, με στόχο να ενισχυθεί η δυνατότητα στελέχωσης των υπηρεσιών από ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στις τοπικές κοινωνίες.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η διάταξη για την επιδότηση στέγασης σε ακριτικές περιοχές.

Ο υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για στήριξη δημοτικών και άλλων υπαλλήλων του Δημοσίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η παραμονή και η εργασία τους σε περιοχές όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες.

Προκήρυξη για τον Επόπτη Νομιμότητας

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος ενημέρωσε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες εκδίδεται η προκήρυξη για τον Γενικό Επόπτη Νομιμότητας και τους επτά Επόπτες Νομιμότητας.

Ο θεσμός τίθεται σε εφαρμογή με βάση τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και αφορά τον έλεγχο νομιμότητας στη λειτουργία των δήμων και των περιφερειών.

Με τον Επόπτη Νομιμότητας επιδιώκεται καλύτερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο των αλλαγών που φέρνει ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, τόσο στη διοικητική λειτουργία των δήμων και των περιφερειών όσο και στη σχέση τους με το κράτος.

Οι ανακοινώσεις του υπουργού Εσωτερικών εστιάζουν σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: ενίσχυση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών με προσωπικό, στήριξη της εντοπιότητας και των ακριτικών περιοχών και ενεργοποίηση του θεσμού του Επόπτη Νομιμότητας.

Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Θεόδωρου Λιβάνιου, βρίσκεται η προσπάθεια να ενισχυθούν οι δήμοι, να στηριχθούν οι οικογένειες και να γίνει πιο αποτελεσματική η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.