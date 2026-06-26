Voucher διακοπών: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για το «Τουρισμός για Όλους»

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Με αυξημένα εισοδηματικά όρια, επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ και ειδική μέριμνα για ΑμεΑ επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Με διευρυμένα κριτήρια, μεγαλύτερη διάρκεια και αυξημένη οικονομική ενίσχυση επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με στόχο να καλύψει περισσότερα νοικοκυριά και να στηρίξει την εγχώρια τουριστική κίνηση.

Η επιδότηση θα χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για υπηρεσίες διαμονής, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr και vouchers.gov.gr.

Πώς θα γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr και του vouchers.gov.gr.

Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης και μέσω των ΚΕΠ, ώστε να διευκολυνθούν όσοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μόνοι τους την ηλεκτρονική διαδικασία.

Πώς θα δίνεται η επιδότηση

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας.

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Η κάρτα θα μπορεί να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για υπηρεσίες διαμονής, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να καλύψουν μέρος του κόστους των διακοπών τους.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Μία από τις βασικές αλλαγές του νέου κύκλου είναι η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

Για άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 21.000 ευρώ, από 19.000 ευρώ που ήταν προηγουμένως.

Τι ισχύει για έγγαμους και πολύτεκνους

Για έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο αυξάνεται στις 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, το ανώτατο εισοδηματικό όριο μπορεί να φτάσει έως και τις 58.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των οικογενειών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν ανεξαρτήτως εισοδήματος τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται επιπλέον οικονομική ενίσχυση.

Συγκεκριμένα, θα χορηγούνται επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας περισσότερο τα νοικοκυριά με αυξημένες οικογενειακές ανάγκες.

Το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ.

Το τελικό ποσό θα εξαρτάται από την κατηγορία του δικαιούχου και από την περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η παροχή.

Έμφαση στους μήνες χαμηλής τουριστικής κίνησης

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση ταξιδιών εκτός της θερινής περιόδου.

Στόχος είναι να στηριχθούν αποδράσεις από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, περίοδο κατά την οποία η τουριστική κίνηση είναι χαμηλότερη.

Στήριξη σε ορεινούς και λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς

Μέσα από το νέο πρόγραμμα επιδιώκεται να ενισχυθούν λιγότερο δημοφιλείς προορισμοί και ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές της χώρας.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με τον στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Η διαδικασία θα βασιστεί στους διαθέσιμους πόρους και στα προβλεπόμενα κριτήρια συμμετοχής, ώστε να προκύψει ο τελικός πίνακας όσων θα λάβουν την επιδότηση.

Τι σημαίνει το νέο πρόγραμμα

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έρχεται να στηρίξει νοικοκυριά που θέλουν να κάνουν διακοπές με μειωμένο κόστος, αλλά και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση σε περιόδους και περιοχές που χρειάζονται πρόσθετη ώθηση.

Με αυξημένα εισοδηματικά όρια, ειδικές προβλέψεις για ΑμεΑ και πολύτεκνες οικογένειες και επιδότηση έως 600 ευρώ, το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει τη συμμετοχή σε περισσότερους δικαιούχους.