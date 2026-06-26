Στο προσκήνιο οι στρεβλώσεις στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Ανάγκη για διαφάνεια και αλλαγή του πλαισίου

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Σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αναδεικνύει η φετινή διαδικασία των αποσπάσεων εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων στα Μουσικά Σχολεία, καθώς το ΚΥΣΔΕ συνεδρίασε στις 25 Ιουνίου 2026, μετά τις πολύωρες συνεδριάσεις της 23ης και 24ης Ιουνίου, εξετάζοντας τις αιτήσεις για το σχολικό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αιρετού μέλους του ΚΥΣΔΕ , στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ υποβλήθηκαν συνολικά 296 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων για απόσπαση σε Μουσικά Σχολεία. Από αυτές, οι 229 πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ενώ 67 δεν προχώρησαν, καθώς είτε δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις είτε ανακλήθηκαν ή ακυρώθηκαν λόγω άλλης υπηρεσιακής μεταβολής.

Το βασικό ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον αριθμό των αιτήσεων ή στις 129 αποσπάσεις που προέκυψαν.

Η ενημέρωση επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαχρονικές στρεβλώσεις του ισχύοντος πλαισίου, καθώς για τις αποσπάσεις και μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία δεν προβλέπεται μοριοδότηση, δεν συνυπολογίζονται οικογενειακοί λόγοι, λόγοι συνυπηρέτησης, εντοπιότητας ή ακόμη και υγείας.

Μέσα σε ένα περιβάλλον καθυστερήσεων, αλλαγών στα χρονοδιαγράμματα και υπηρεσιακής αβεβαιότητας, χιλιάδες εκπαιδευτικοί παρακολουθούν μια διαδικασία που επηρεάζει άμεσα τον επαγγελματικό και οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Το αίτημα που τίθεται πλέον με μεγαλύτερη ένταση είναι να υπάρξουν σαφή κριτήρια, πίνακες κατάταξης και πλήρης δυνατότητα ελέγχου, ώστε η φετινή χρονιά να είναι η τελευταία κατά την οποία οι αποσπάσεις στα Μουσικά Σχολεία πραγματοποιούνται με το υφιστάμενο πλαίσιο.

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Αναλυτικά όσα αναφέρει ο κ. Κατσωνόπουλος Θοδωρής:

Το ΚΥΣΔΕ συνεδρίασε στις 25 Ιουνίου 2026, σε συνέχεια των πολύωρων συνεδριάσεων της 23ης και 24ης Ιουνίου, με βασικό αντικείμενο την εξέταση των αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027.

Για ακόμη μία χρονιά, η διαδικασία των αποσπάσεων εξελίσσεται μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, με συνεχείς καθυστερήσεις, μεταβολές χρονοδιαγραμμάτων και σημαντικές εκκρεμότητες που δημιουργούν ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Η ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να μετακυλίεται ούτε στις υπηρεσίες ούτε στα υπηρεσιακά συμβούλια. Είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής πολιτικής επιλογής που αρνείται να προχωρήσει στις αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις των αιρετών εκπροσώπων, των Ομοσπονδιών και της ίδιας της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ υποβλήθηκαν συνολικά 296 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων για απόσπαση σε Μουσικά Σχολεία. Από αυτές, 229 αιτήσεις αφορούσαν εκπαιδευτικούς που πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις (πενταετής υπηρεσία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ύπαρξη λειτουργικού κενού), ενώ 67 αιτήσεις δεν προχώρησαν, καθώς είτε δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, είτε ανακλήθηκαν, είτε ακυρώθηκαν λόγω ικανοποίησης άλλης υπηρεσιακής μεταβολής ή απόσπασης σε φορέα.

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Οι διαχρονικές στρεβλώσεις του συστήματος

Κατά τη συζήτηση του θέματος επαναλάβαμε για ακόμη μία φορά τη διαφωνία και τις σοβαρές επιφυλάξεις μας για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μεταθέσεων και αποσπάσεων στα Μουσικά Σχολεία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται μοριοδότηση, δεν συνυπολογίζονται οικογενειακοί λόγοι, δεν λαμβάνονται υπόψη λόγοι συνυπηρέτησης, δεν προσμετρώνται λόγοι εντοπιότητας, δεν αποτελούν κριτήριο ούτε καν οι λόγοι υγείας. Με άλλα λόγια, το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς τους βασικούς κανόνες διαφάνειας που ισχύουν σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών. Και αυτό αναμφίβολα αποτελεί πολιτική επιλογή, η οποία συντηρεί ένα πλαίσιο αδιαφάνειας και αμφισβήτησης. Δεν αρκεί να υπάρχουν οι καλύτερες προθέσεις από τα μέλη των επιτροπών ή των υπηρεσιακών συμβουλίων. Δεν αρκεί να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για αντικειμενικές κρίσεις. Ο/η εκπαιδευτικός δικαιούται να γνωρίζει εκ των προτέρων:

ποια είναι τα κριτήρια,

πώς αξιολογείται,

πού κατατάσσεται,

γιατί επιλέγεται ή δεν επιλέγεται.

Αυτό σημαίνει διαφάνεια.

Αυτό σημαίνει ίση μεταχείριση.

Αυτό σημαίνει σύγχρονη δημόσια διοίκηση.

Για τον λόγο αυτό επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας, να είναι η φετινή χρονιά η τελευταία που οι αποσπάσεις και οι μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία πραγματοποιούνται με το υφιστάμενο πλαίσιο.

Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ να προχωρήσει άμεσα:

σε σαφή μοριοδότηση,

σε συγκεκριμενοποίηση των κριτηρίων,

σε πίνακες κατάταξης,

σε πλήρη διαφάνεια και δυνατότητα ελέγχου από όλους τους ενδιαφερόμενους.

129 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων σε Μουσικά Σχολεία

Παλλήνης

ΠΕ01: 1

ΠΕ02: 2

ΠΕ03: 2

ΠΕ80: 1

Ιλίου

ΠΕ02: 2

ΠΕ03: 1

ΠΕ06: 1

ΠΕ86: 1

Αθηνών

ΠΕ02: 4

ΠΕ03: 1

ΠΕ04.04: 1

ΠΕ05: 1

ΠΕ11: 1

Αλίμου

ΠΕ04.04: 1

ΠΕ08: 1

ΠΕ04.02: 1

ΠΕ02: 1

ΠΕ03: 1

Αργολίδας

ΠΕ02: 1

ΠΕ02: 1

ΠΕ02: 2

ΠΕ86: 1

Βαρθολομιού

ΠΕ02: 1

Βόλου

ΠΕ02: 1

ΠΕ04.01: 1

ΠΕ05: 1

Δράμας

ΠΕ01: 1

ΠΕ02: 1

ΠΕ03: 2

ΠΕ04.02: 1

ΠΕ07: 1

Ηγουμενίτσας

ΠΕ02: 1

Ηρακλείου

ΠΕ02: 1

ΠΕ03: 1

Θεσσαλονίκης

ΠΕ02: 3

ΠΕ03: 1

ΠΕ06: 1

Ιωαννίνων

ΠΕ02: 3

ΠΕ03: 1

ΠΕ04.01: 1

Καλαμάτας

ΠΕ02: 1

Καρδίτσας

ΠΕ04.01: 1

ΠΕ02: 2

Κατερίνης

ΠΕ02: 1

ΠΕ05: 1

ΠΕ11: 1

ΠΕ86: 1

Κορίνθου

ΠΕ02: 1

Λάρισας:

ΠΕ02: 6

ΠΕ03: 2

ΠΕ11: 1

ΠΕ86: 1

Λαμίας

ΠΕ01: 1

ΠΕ02: 3

ΠΕ03: 2

ΠΕ04.01: 1

ΠΕ04.04: 1

Λασιθίου

ΠΕ04.02: 1*

Λευκάδας

ΠΕ02: 2

ΠΕ11: 1

ΠΕ86: 1

Μυτιλήνης

ΠΕ02: 1

Ξάνθης

ΠΕ02: 1

ΠΕ11: 1

Πάτρας

ΠΕ01: 1

ΠΕ02: 3

ΠΕ04.01: 1

ΠΕ04.02: 1

ΠΕ04.05: 1

ΠΕ86: 1

Πειραιά

ΠΕ02: 2

ΠΕ04.02: 1

ΠΕ11: 1

Πρέβεζας

ΠΕ02: 1

Πτολεμαΐδας

ΠΕ02: 1

ΠΕ04.01: 1

ΠΕ11: 1

ΠΕ86: 1

Ρόδου

ΠΕ01: 1

ΠΕ80: 1

Σάμου

ΠΕ02: 3

ΠΕ03: 1

ΠΕ07: 1

Σερρών

ΠΕ02: 2

ΠΕ11: 1

Σιάτιστας

ΠΕ02: 1

ΠΕ04.01: 1

Τρικάλων

ΠΕ02: 4

ΠΕ86: 1

Τριπόλεως

ΠΕ01: 1

ΠΕ02: 3

ΠΕ11: 1

ΠΕ86: 1

Χίου

ΠΕ04.01: 1

Χανίων

ΠΕ04.02: 1

Κενές θέσεις: Παλλήνης (ΠΕ11), Δυτικής Λέσβου (ΠΕ02), Κομοτηνής (ΠΕ02), Λάρισας (ΠΕ05), Πειραιά (ΠΕ04.04), Χίου (ΠΕ02). Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις για κάλυψη των κενών των Μουσικών Σχολείων.

* Η θέση στο Μουσικό Σχολείο Λασιθίου υπάρχει πιθανότητα να μην καλυφθεί, λόγω απόσπασης του μοναδικού αιτούντα εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ.

Τι ακολουθεί

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, το ΚΥΣΔΕ θα συνεχίσει τις συνεδριάσεις του για τις αποσπάσεις. Πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα διαβιβαστούν στο ΚΥΣΔΕ – ελπίζουμε έγκαιρα – οι εισηγήσεις των αρμόδιων Επιστημονικών Επιτροπών, ώστε να προχωρήσει η εξέταση των αιτήσεων εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας και εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών Ειδικοτήτων για απόσπαση σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία αντίστοιχα.

Παράλληλα, εξακολουθούμε να αναμένουμε την ολοκλήρωση των αποσπάσεων σε φορείς (εν αναμονή των αποσπάσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ), προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες.

Ελπίζουμε ότι η επόμενη εβδομάδα θα σημάνει επιτέλους την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που φέτος χαρακτηρίστηκε από σημαντικές καθυστερήσεις, αστοχίες στον προγραμματισμό και διαρκείς μεταβολές χρονοδιαγραμμάτων, οι οποίες επηρέασαν άμεσα τον προγραμματισμό και την προσωπική ζωή χιλιάδων εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα.