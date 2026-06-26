Βάσεις 2026 – Ανάλυση: Tι αναμένεται να γίνει με τις ΕΒΕ ανά πεδίο

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Η εκτίμηση για την κατώτατη ΕΒΕ στα ΓΕΛ δείχνει μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο, με το 2ο πεδίο να εμφανίζει την υψηλότερη τιμή και το 4ο τη χαμηλότερη.

Βάσεις 2026 – Μια πρώτη εκτίμηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα ΓΕΛ για το 2026 – Οι διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο.

Η υψηλότερη εκτίμηση καταγράφεται στο 2ο επιστημονικό πεδίο, ενώ η χαμηλότερη στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στοιχείο που δείχνει ότι οι βαθμολογικές επιδόσεις διαμορφώνουν διαφορετικές αφετηρίες για τους υποψηφίους κάθε ομάδας προσανατολισμού.

Η υψηλότερη εκτίμηση στο 2ο πεδίο

Το 2ο επιστημονικό πεδίο εμφανίζει την υψηλότερη εκτίμηση κατώτατης ΕΒΕ, με τιμή 10,48.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι στο συγκεκριμένο πεδίο η κατώτατη βάση εισαγωγής εκτιμάται πάνω από το 10, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τους υποψηφίους που κινούνται κοντά στα χαμηλότερα όρια βαθμολογικής πρόσβασης.

Η εικόνα στο 3ο πεδίο

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, η εκτίμηση της κατώτατης ΕΒΕ διαμορφώνεται στο 9,85.

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Η τιμή αυτή βρίσκεται λίγο κάτω από το 10 και δείχνει ότι οι υποψήφιοι των Επιστημών Υγείας ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα σχετικά υψηλό κατώτατο όριο, σε σχέση με άλλα πεδία.

Το 1ο επιστημονικό πεδίο

Για το 1ο επιστημονικό πεδίο, η εκτίμηση της κατώτατης ΕΒΕ ανέρχεται στο 8,97.

Το πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών εμφανίζεται έτσι χαμηλότερα από το 2ο και το 3ο πεδίο, αλλά πάνω από το 4ο, σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφήματος.

Η χαμηλότερη τιμή στο 4ο πεδίο

Το 4ο επιστημονικό πεδίο εμφανίζει τη χαμηλότερη εκτίμηση κατώτατης ΕΒΕ, με τιμή 8,26.

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Η χαμηλότερη αυτή εκτίμηση συνδέεται με τη βαθμολογική εικόνα του πεδίου και κυρίως με τις επιδόσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα, που επηρεάζουν τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Τι δείχνουν οι διαφοροποιήσεις

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κατώτατη ΕΒΕ δεν κινείται ενιαία σε όλα τα πεδία, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων.

Η διαφορά ανάμεσα στο 2ο πεδίο, που βρίσκεται στο 10,48, και στο 4ο πεδίο, που βρίσκεται στο 8,26, δείχνει ότι οι υποψήφιοι κάθε πεδίου θα πρέπει να εξετάσουν ξεχωριστά την εικόνα που διαμορφώνεται.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η ΕΒΕ αποτελεί βασικό φίλτρο για τη δυνατότητα δήλωσης σχολών στο Μηχανογραφικό και επηρεάζει το ποιες επιλογές μπορεί να έχει κάθε υποψήφιος.

Ωστόσο, η τελική εικόνα για τις Βάσεις 2026 θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες, όπως η ζήτηση των τμημάτων, οι διαθέσιμες θέσεις και οι επιλογές των υποψηφίων στο Μηχανογραφικό.