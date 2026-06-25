Σχολεία: Άφαντο ακόμη το χρονοδιάγραμμα για τις εγγραφές μαθητών – Γιατί καθυστερεί

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Μαθητές, γονείς και σχολικές μονάδες αναμένουν την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις ηλεκτρονικές εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί ο Ιούνιος, μαθητές, γονείς και σχολικές μονάδες εξακολουθούν να περιμένουν την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις ηλεκτρονικές εγγραφές στα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.

Η εγκύκλιος θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για τις εγγραφές, τις ανανεώσεις εγγραφών και τις μετεγγραφές για το σχολικό έτος 2026-2027, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας.

Η αναμονή για την εγκύκλιο

Η καθυστέρηση προκαλεί ερωτήματα, καθώς η διαδικασία των ηλεκτρονικών εγγραφών αποτελεί βασικό βήμα για την οργάνωση της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι σχολικές μονάδες περιμένουν τις οδηγίες, προκειμένου να ενημερώσουν εγκαίρως τους γονείς και τους μαθητές για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν στην πλατφόρμα.

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Τι είχε γίνει πέρσι

Το 2025 η εγκύκλιος για τις ηλεκτρονικές εγγραφές εκδόθηκε στα τέλη Ιουνίου και αμέσως μετά άνοιξε η πλατφόρμα e-εγγραφές.

Οι αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής πραγματοποιήθηκαν από τις 30 Ιουνίου έως τις 8 Ιουλίου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας.

Τι αναμένεται φέτος

Με βάση το περσινό χρονοδιάγραμμα, αρκετά στελέχη της εκπαίδευσης εκτιμούν ότι οι φετινές ανακοινώσεις μπορεί να γίνουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στόχος είναι να μην υπάρξει μεγάλη απόκλιση από την περσινή διαδικασία και να δοθεί επαρκής χρόνος σε οικογένειες και σχολεία για την ολοκλήρωση των αιτήσεων.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές δεν είναι μια απλή διοικητική διαδικασία, καθώς επηρεάζουν άμεσα τον σχεδιασμό των σχολικών μονάδων.

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Από τον τελικό αριθμό των μαθητών που θα εγγραφούν σε κάθε σχολείο εξαρτώνται η δημιουργία των τμημάτων, η κατανομή των μαθητών ανά τάξη, οι τοποθετήσεις και οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επιδιώκουν οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι.

Όσο πιο γρήγορα διαμορφωθεί η εικόνα των εγγραφών, τόσο πιο έγκαιρα μπορούν να προχωρήσουν οι απαραίτητες οργανωτικές κινήσεις για τη νέα σχολική χρονιά.

Όσο η διαδικασία μετακινείται χρονικά προς τον Ιούλιο, τόσο δυσκολότερη γίνεται η επικοινωνία των σχολείων με τις οικογένειες.

Πολλοί γονείς βρίσκονται ήδη σε άδειες ή θερινές μετακινήσεις, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την άμεση ενημέρωση και την έγκαιρη ολοκλήρωση της αίτησης.

Υπάρχουν επίσης μαθητές που εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής σχολείου ή κατεύθυνσης σπουδών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έγκαιρη ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος είναι ακόμη πιο σημαντική, καθώς απαιτείται περισσότερη ενημέρωση, συνεννόηση και συντονισμός.

Τι ισχύει για γονείς σε διάσταση ή διαζύγιο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν χωρίσει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες διαδικασίες ή δικαιολογητικά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη ενημέρωση από τις σχολικές μονάδες.