Βαθμολογίες Πανελληνίων 2026: Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας

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Όταν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμούν στην τελευταία θέση εισαγωγής, εφαρμόζονται συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τις επιδόσεις στα μαθήματα.

Βαθμολογίες Πανελληνίων 2026 – Συγκεκριμένα κριτήρια εφαρμόζονται για τους υποψηφίους, όταν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τα ίδια μόρια στην τελευταία θέση εισαγωγής μιας σχολής ή ενός τμήματος.

Ισοβαθμία εξετάζεται όταν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι έχουν τον ίδιο αριθμό μορίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου.

Σε αυτή την περίπτωση δεν αρκεί μόνο το συνολικό άθροισμα των μορίων, αλλά λαμβάνονται υπόψη επιμέρους κριτήρια, ώστε να καθοριστεί ποιος προηγείται.

Το πρώτο κριτήριο

Πρώτο κριτήριο είναι η επίδοση στο μάθημα που έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας για τη συγκεκριμένη σχολή ή το συγκεκριμένο τμήμα.

Ο υποψήφιος που έχει καλύτερη βαθμολογία στο μάθημα με τη μεγαλύτερη βαρύτητα προηγείται στην κατάταξη.

Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία

Αν μετά το πρώτο κριτήριο εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, εξετάζονται διαδοχικά οι βαθμοί στα υπόλοιπα μαθήματα.

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Η σειρά με την οποία λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα συνδέεται με τους συντελεστές βαρύτητας που ισχύουν ανά επιστημονικό πεδίο και ανά τμήμα.

Τα μαθήματα στο 1ο επιστημονικό πεδίο

Για το 1ο επιστημονικό πεδίο, που αφορά τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τα μαθήματα που εξετάζονται στην ισοβαθμία είναι τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία, τα Λατινικά και η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Οι επιδόσεις στα συγκεκριμένα μαθήματα μπορούν να κρίνουν τη σειρά των υποψηφίων, εφόσον υπάρχει ισοβαθμία στα μόρια.

Τα μαθήματα στο 2ο επιστημονικό πεδίο

Για το 2ο επιστημονικό πεδίο, που αφορά τις Θετικές Σπουδές, εξετάζονται τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία και η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

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Η σύγκριση γίνεται με βάση τη σειρά και τη βαρύτητα των μαθημάτων, όπως προβλέπεται για κάθε σχολή ή τμήμα.

Τα μαθήματα στο 3ο επιστημονικό πεδίο

Για το 3ο επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών Υγείας, λαμβάνονται υπόψη η Βιολογία, η Χημεία, η Φυσική και η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Σε περίπτωση ίδιων μορίων, η καλύτερη επίδοση στα μαθήματα με τη μεγαλύτερη βαρύτητα μπορεί να καθορίσει ποιος υποψήφιος προηγείται.

Τα μαθήματα στο 4ο επιστημονικό πεδίο

Για το 4ο επιστημονικό πεδίο, της Οικονομίας και Πληροφορικής, τα μαθήματα που εξετάζονται είναι τα Μαθηματικά, η Οικονομία, η Πληροφορική και η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Και εδώ, η σειρά εξέτασης των μαθημάτων εξαρτάται από τους συντελεστές βαρύτητας που ισχύουν για κάθε τμήμα.

Τι γίνεται αν παραμένει η ισοβαθμία

Αν, ακόμη και μετά την εφαρμογή όλων των κριτηρίων, η ισοβαθμία δεν λυθεί, τότε οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι εισάγονται στη σχολή ή στο τμήμα.

Η γενική αυτή πρόβλεψη δεν ισχύει με τον ίδιο τρόπο για όλες τις περιπτώσεις, καθώς υπάρχουν ειδικές κατηγορίες σχολών όπου εφαρμόζονται πρόσθετα κριτήρια.

Εξαιρέσεις υπάρχουν για Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Σχολές, καθώς και για σχολές του Λιμενικού και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει ισοβαθμία, εφαρμόζονται επιπλέον κριτήρια, πέρα από τη γενική διαδικασία που ισχύει για τις υπόλοιπες σχολές και τμήματα.