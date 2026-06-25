Βαθμολογίες Πανελληνίων 2026: Δείτε τα αποτελέσματα

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Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να δείτε τους βαθμούς σας

Λίγες ώρες έμειναν για να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη 1 μ.μ.

Το iPaidia.gr θα σας ενημερώσει άμεσα για τις ανακοίνωση των βαθμολογιών, μόλις αυτές είναι διαθέσιμες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Συνήθως, αναρτώνται μετά τις 10 το πρωί στα Λύκεια της χώρας.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Υπενθυμίζουμε ότι, την περσινή χρονιά το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε να στέλνει τα SMS με τις βαθμολογίες των υποψηφίων νωρίς το μεσημέρι.

Βάσεις 2026: Πού αναμένονται εκπλήξεις

Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

Πώς υπολογίζονται τα μόρια – Οδηγός

Τα συνολικά μόρια κάθε υποψηφίου προκύπτουν από τις επιδόσεις στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, σε συνδυασμό με τους συντελεστές βαρύτητας που εφαρμόζει κάθε πανεπιστημιακό τμήμα.

Για τον υπολογισμό, ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα προστίθενται μεταξύ τους και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 100, ώστε να εξαχθούν τα μόρια εισαγωγής.

Υπολογίστε ΕΔΩ τα μόριά σας.

Καθώς οι συντελεστές διαφέρουν από σχολή σε σχολή, οι υποψήφιοι καλούνται να εξετάζουν προσεκτικά τα δεδομένα για κάθε τμήμα που τους ενδιαφέρει, πριν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Πανελλήνιες 2026: Στο τραπέζι αύξηση αποζημίωσης για τους βαθμολογητές

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές Πανελλήνιες ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους την πρώτη ουσιαστική εικόνα για την πορεία τους προς τα τμήματα και τις σχολές που επιθυμούν.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των βαθμών, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι ο υπολογισμός των μορίων, καθώς από αυτόν θα προκύψει πιο καθαρά η εικόνα για τις επιλογές κάθε υποψηφίου στο μηχανογραφικό.

Η πρώτη κίνηση μετά τους βαθμούς

Οι υποψήφιοι, μόλις λάβουν τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, θα πρέπει να υπολογίσουν τα μόριά τους.

Αυτό μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, να ζητήσουν βοήθεια από καθηγητές ή να χρησιμοποιήσουν την ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, η οποία έχει δημιουργηθεί για τον αυτόματο υπολογισμό.

Η εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή υπολογισμού μορίων.

Οι υποψήφιοι εισάγουν τους γραπτούς βαθμούς τους και μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε τμήμα ή σχολή του επιστημονικού πεδίου ή του τομέα στον οποίο ανήκουν.

Πώς λειτουργεί ο υπολογισμός

Η εφαρμογή συνυπολογίζει τους γραπτούς βαθμούς και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για κάθε τμήμα.

Έτσι, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να κάνουν χειροκίνητα όλους τους επιμέρους υπολογισμούς, ειδικά όταν κάθε τμήμα μπορεί να έχει διαφορετικούς συντελεστές.

Ο γενικός τρόπος υπολογισμού

Σε γενικές γραμμές, τα μόρια στις Πανελλαδικές υπολογίζονται με βάση τους γραπτούς βαθμούς των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Ο γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος, στην κλίμακα 0-20, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και στη συνέχεια τα τέσσερα γινόμενα αθροίζονται.

Το τελικό αποτέλεσμα

Αφού προστεθούν τα τέσσερα γινόμενα, το άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1000.

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εισαγωγή στα τμήματα και τις σχολές.

Τι ρόλο έχουν οι συντελεστές βαρύτητας

Κάθε μάθημα έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας, ο οποίος ορίζεται ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο και το τμήμα.

Οι συντελεστές μπορεί να διαφέρουν από σχολή σε σχολή, ενώ το άθροισμα των συντελεστών των τεσσάρων μαθημάτων οδηγεί στο συνολικό 100%.

Οι βαθμοί και τα γινόμενα

Η διαδικασία ξεκινά από τη βαθμολογία κάθε μαθήματος, με προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου.

Στη συνέχεια, κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το αποτέλεσμα προστίθεται με τα υπόλοιπα γινόμενα.

Πού μπορούν να κάνουν τον υπολογισμό

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επίσημη εφαρμογή υπολογισμού μορίων του Υπουργείου Παιδείας για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Παράλληλα, μπορούν να αξιοποιήσουν την υπηρεσία του Gov.gr ή αναλυτικούς πίνακες και εργαλεία που διαθέτουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί.

Τι ισχύει για τα ειδικά μαθήματα

Για σχολές που απαιτούν εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα, οι βαθμοί των μαθημάτων αυτών συνυπολογίζονται με ειδικό συντελεστή βαρύτητας.

Ο βαθμός του ειδικού μαθήματος υπολογίζεται επίσης στην κλίμακα 0-20 και πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή που έχει ορίσει το συγκεκριμένο τμήμα.