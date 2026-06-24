Δάνεια: Ποιοί κερδίζουν από την τροπολογία για τον νόμο Κατσέλη

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Η τροπολογία για τον νόμο Κατσέλη φέρνει μείωση δόσεων και αναδρομική ελάφρυνση για πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις.

Σημαντική ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες, με περίπου 200.000 δάνεια, φέρνει η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.

Η διάταξη, που ψηφίζεται σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Βουλή, αφορά τον τρόπο τοκοφορίας των καταβολών του ν. 3869/2010 και ξεκαθαρίζει πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι στα δάνεια που παραμένουν σε ενεργή ρύθμιση.

Τι αλλάζει στον υπολογισμό των τόκων

Η νέα ρύθμιση αποσαφηνίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο του δανείου.

Με αυτόν τον τρόπο υιοθετείται η ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου, βάζοντας τέλος στις διαφορετικές ερμηνείες που είχαν διατυπωθεί μετά τη δικαστική απόφαση.

Το κρίσιμο σημείο της απόφασης

Το βασικό ερώτημα που είχε προκύψει ήταν αν οι τόκοι θα υπολογίζονται για όλη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης μέχρι την καταβολή κάθε δόσης ή μόνο για το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο μηνιαίες πληρωμές.

Η τροπολογία επιλέγει τη δεύτερη εκδοχή, δηλαδή τον υπολογισμό μόνο για τις περίπου 30 ημέρες μεταξύ δύο δόσεων, γεγονός που οδηγεί σε σαφώς μικρότερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες.

Κόκκινα δάνεια: Ανάσα για οφειλέτες με ενεργές ρυθμίσεις νόμου Κατσέλη

Η αναδρομική ισχύς

Η διάταξη προβλέπει και αναδρομική εφαρμογή, κάτι που δεν περιλαμβανόταν στην ίδια την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στους συνεπείς οφειλέτες που συνέχισαν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους παρά τις οικονομικές δυσκολίες.

Ποιους αφορά η ρύθμιση

Η νέα μέθοδος αφορά αποκλειστικά δάνεια του νόμου Κατσέλη που βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση.

Δεν περιλαμβάνει υποθέσεις που έχουν ήδη κλείσει με αποπληρωμή και διάσωση κατοικίας, ούτε περιπτώσεις που έχουν κηρυχθεί έκπτωτες.

Εκτός της ρύθμισης μένουν περίπου 10.000 περιπτώσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, καθώς και όσοι έχασαν τη ρύθμιση λόγω μη καταβολής των δόσεων που είχαν οριστεί με δικαστική απόφαση.

Η διάταξη δεν εφαρμόζεται επίσης σε ρυθμίσεις του ν. 4605/2019 ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Η πολιτική αντιπαράθεση

Παρότι η ρύθμιση δίνει σημαντική ανάσα σε μεγάλο αριθμό δανειοληπτών, δεν κλείνει την πολιτική συζήτηση γύρω από το θέμα.

Η αντιπολίτευση έχει ήδη θέσει ζήτημα ίσης μεταχείρισης για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνειά τους, για όσους έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, αλλά και για ευάλωτους δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Οι servicers έχουν δηλώσει ότι θα συμμορφωθούν πλήρως με τη νέα ρύθμιση.

Αυτό που ζητούσαν, σύμφωνα με το αρχικό κείμενο, ήταν να υπάρξει επίσημη και νομικά κατοχυρωμένη αποσαφήνιση του τρόπου εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου.

Η πρόκληση του επανυπολογισμού

Το επόμενο βήμα είναι η χαρτογράφηση των δανείων και ο επανυπολογισμός των τόκων.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να δείξει ποια ποσά αντιστοιχούν σε κάθε δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα πριν και μετά την τιτλοποίηση κάθε δανείου.

Το παράδειγμα του Υπουργείου Οικονομικών

Σύμφωνα με το παράδειγμα που δόθηκε, δανειολήπτης με υπόλοιπο 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024 πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ.

Με τη νέα μέθοδο, η δόση μειώνεται στα 483 ευρώ, εκ των οποίων τα 482 ευρώ αφορούν χρεολύσιο και το 1 ευρώ τόκο.

Πόσο μειώνεται η επιβάρυνση

Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον θα αφαιρούνται από τις υπόλοιπες δόσεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται και ο χρόνος αποπληρωμής.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αντί για περίπου 74.852 ευρώ τόκους, ο δανειολήπτης θα πληρώσει συνολικά 411 ευρώ, γεγονός που πρακτικά μετατρέπει το δάνειο σε σχεδόν άτοκο.