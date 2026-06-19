Νόμος Κατσέλη: «Παγώνουν» οι τόκοι στα δάνεια – Διευκρινίσεις

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Οι εταιρείες διαχείρισης δηλώνουν ότι θα εφαρμόσουν την απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ζητώντας όμως αποσαφήνιση για την πρακτική εφαρμογή του εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης.

Νέα δεδομένα στον τρόπο υπολογισμού των τόκων για δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη δημιουργεί η απόφαση 6/2026 της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις δηλώνει ότι οι εταιρείες διαχείρισης συμμορφώνονται με την απόφαση, ωστόσο επισημαίνει ότι χρειάζεται αποσαφήνιση ως προς ένα κρίσιμο πρακτικό ζήτημα για την εφαρμογή της.

Τι έκρινε ο Άρειος Πάγος

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αφορά τον τρόπο εκτοκισμού των ρυθμίσεων του άρθρου 9 παράγραφος 2 του νόμου 3869/2010.

Σύμφωνα με την κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο εκτοκισμός δεν πρέπει να υπολογίζεται επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου.

Αντίθετα, ο υπολογισμός των τόκων γίνεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης.

Η απόφαση αυτή θεωρείται κρίσιμη για τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση μέσω του νόμου Κατσέλη, καθώς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζονται οι τόκοι στις σχετικές οφειλές.

Η θέση των εταιρειών διαχείρισης

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εταιρείες διαχείρισης σέβονται και εφαρμόζουν την απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Η Ένωση αναφέρει ότι η κρίση του δικαστηρίου είναι εφαρμοστέα άμεσα και χωρίς καμία επιφύλαξη ως προς την ουσία της.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι εταιρείες διαχείρισης έχουν θεσμική και νομική υποχρέωση να προσδιορίζουν με ακρίβεια τις οφειλές και να προχωρούν στην είσπραξή τους.

Το σημείο που χρειάζεται αποσαφήνιση

Παρότι η απόφαση του Αρείου Πάγου ξεκαθαρίζει ότι ο εκτοκισμός γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι τοκοχρεολυτικά στο συνολικό κεφάλαιο, παραμένει ένα πρακτικό ζήτημα.

Η Ένωση αναφέρει ότι έχει προκύψει προβληματισμός για τη χρονική περίοδο εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης.

Για το ζήτημα αυτό, όπως επισημαίνεται, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις από νομικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Η αποσαφήνιση θεωρείται αναγκαία, ώστε οι εταιρείες διαχείρισης να μπορέσουν να εφαρμόσουν την απόφαση όχι μόνο νομικά, αλλά και τεχνικά, με ενιαίο τρόπο.

Τι καλούνται να κάνουν οι οφειλέτες

Μέχρι να υπάρξει διευκρίνιση για το συγκεκριμένο ζήτημα, οι εταιρείες διαχείρισης καλούν τους οφειλέτες του νόμου 3869/2010 να συνεχίσουν τις καταβολές τους.

Συγκεκριμένα, ζητούν να συνεχίσουν να πληρώνουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης.

Η οδηγία αυτή δίνεται ως προσωρινή στάση μέχρι να ξεκαθαριστεί πλήρως ο τρόπος πρακτικής εφαρμογής της απόφασης.

Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες διαχείρισης επιχειρούν να διατηρηθεί η ροή των πληρωμών ως προς το κεφάλαιο, χωρίς να υπάρξει σύγχυση για τον υπολογισμό των τόκων.

Γιατί έχει σημασία η απόφαση

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου επηρεάζει χιλιάδες υποθέσεις δανείων που έχουν υπαχθεί στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι ο υπολογισμός των τόκων δεν γίνεται πλέον με βάση το συνολικό κεφάλαιο που έχει οριστεί στη δικαστική απόφαση, αλλά με βάση κάθε μηνιαία δόση.

Αυτό δημιουργεί διαφορετική βάση υπολογισμού και, κατά συνέπεια, απαιτείται προσαρμογή των συστημάτων και των διαδικασιών των εταιρειών διαχείρισης.

Η τελική πρακτική εφαρμογή θα εξαρτηθεί από τη διευκρίνιση του ζητήματος που αφορά τη διάρκεια εκτοκισμού κάθε δόσης.

Το επόμενο βήμα

Η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης ζητά ουσιαστικά να ξεκαθαριστεί το τεχνικό και πρακτικό σκέλος της εφαρμογής της απόφασης.

Μέχρι τότε, οι οφειλέτες καλούνται να μην αναστείλουν πλήρως τις πληρωμές τους, αλλά να συνεχίσουν να καταβάλλουν το μέρος της δόσης που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο.

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής, όμως η ουσία της απόφασης του Αρείου Πάγου θεωρείται δεδομένη: για τις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ο εκτοκισμός γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό οφειλόμενο κεφάλαιο.