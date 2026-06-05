Νόμος Κατσέλη: Απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στα κόκκινα δάνεια

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια του νόμου Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Σημαντική εξέλιξη για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη αποτελεί η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα κόκκινα δάνεια.

Η απόφαση βάζει τέλος σε μια πολυετή διαμάχη, καθώς κρίνει ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης που καταβάλλει ο δανειολήπτης και όχι επί του συνόλου της οφειλής ή του ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Τι αποφάσισε ο Άρειος Πάγος

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία, 35 ψήφους υπέρ και 12 κατά, υπέρ της ερμηνείας που θεωρείται ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι τόκοι στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται σε κάθε μηνιαία δόση χωριστά.

Η θέση αυτή διαφοροποιείται από την ερμηνεία που υποστήριζαν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και funds.

Οι τελευταίοι υποστήριζαν ότι ο υπολογισμός έπρεπε να γίνεται επί του συνόλου της οφειλής ή του ανεξόφλητου κεφαλαίου.

Γιατί θεωρείται σημαντική η απόφαση

Η νέα ερμηνεία θεωρείται πιο συμβατή με τον προστατευτικό χαρακτήρα του νόμου Κατσέλη.

Με τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης αποτρέπονται υπέρμετρες επιβαρύνσεις για τους δανειολήπτες.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο δυσμενέστερος τρόπος υπολογισμού οδηγούσε σε πολύ υψηλότερες συνολικές καταβολές.

Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με ρυθμίσεις χρεών και προστασία κύριας κατοικίας.

Ποιους αφορά άμεσα

Η απόφαση αφορά άμεσα όσους έχουν ήδη υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη με δικαστική απόφαση.

Παράλληλα, δημιουργεί ισχυρό νομολογιακό προηγούμενο και για εκκρεμείς υποθέσεις.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 250.000 έως και 350.000 δανειολήπτες που ενδέχεται να ωφεληθούν από τη νέα ερμηνεία.

Το πρακτικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι χαμηλότερες επιβαρύνσεις για όσους προστατεύονται από αποφάσεις του νόμου 3869/2010.

Τι δεν έκρινε η Ολομέλεια

Παρότι η απόφαση λύνει το ζήτημα του τρόπου υπολογισμού των τόκων, δεν απαντά στο θέμα της επιστροφής ποσών που πιθανόν καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Το ζήτημα αυτό δεν αποτέλεσε αντικείμενο του προδικαστικού ερωτήματος που τέθηκε από το πρώην Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων.

Για τον λόγο αυτό, η Ολομέλεια δεν εξέτασε αν μπορούν να επιστραφούν χρήματα που καταβλήθηκαν με βάση διαφορετικό τρόπο υπολογισμού.

Όπως επισημαίνεται, η υπόθεση αφορούσε τη σωστή εφαρμογή του νόμου για τον υπολογισμό των επιτοκίων και όχι την αναδρομική εφαρμογή της απόφασης.

Ανοίγει δρόμος για νέες διεκδικήσεις

Η δημοσίευση του πλήρους σκεπτικού της απόφασης ανοίγει τον δρόμο για πιθανές νέες δικαστικές κινήσεις από δανειολήπτες.

Νομικές πηγές εκτιμούν ότι όσοι επιβαρύνθηκαν με υψηλότερους τόκους μπορεί να επιχειρήσουν να διεκδικήσουν επιστροφές χρημάτων.

Οι διεκδικήσεις αυτές θα μπορούσαν να γίνουν μέσω αγωγών κατά τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Ωστόσο, κάθε τέτοια υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις καταβολές που έχουν γίνει.

Η σημασία για το ιδιωτικό χρέος

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις των τελευταίων ετών στον χώρο της διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.

Η απόφαση επηρεάζει τη βιωσιμότητα χιλιάδων ρυθμίσεων και ενισχύει τη θέση των δανειοληπτών που έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη.

Το βασικό ερώτημα που απαντήθηκε ήταν αν το επιτόκιο έπρεπε να υπολογίζεται στο συνολικό κεφάλαιο της οφειλής ή σε κάθε μηνιαία δόση χωριστά.

Με την απόφαση της Ολομέλειας, το Ανώτατο Δικαστήριο υιοθέτησε τη δεύτερη εκδοχή, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην προστασία των δανειοληπτών.