Πλαφόν στις χρεώσεις των τραπεζών σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια

Νέο νομοσχέδιο φέρνει όρια στο κόστος δανείων, αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και νέες προστασίες για τους καταναλωτές.

Το νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια εισάγει σημαντικές αλλαγές στο κόστος, τη διαφάνεια και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκεται η θέσπιση ανώτατου ορίου στις συνολικές χρεώσεις, καθώς και η υποχρέωση σαφούς ενημέρωσης πριν από κάθε σύμβαση.

Οι παρεμβάσεις παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο Υπουργικό Συμβούλιο και εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια προσαρμογής της αγοράς στις σύγχρονες ψηφιακές συναλλαγές, όπου οι υπηρεσίες προσφέρονται όλο και περισσότερο μέσω εφαρμογών και Διαδικτύου.

Ανώτατο όριο στο κόστος δανεισμού

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η επιβολή «κόφτη» στο συνολικό κόστος της πίστωσης. Το ποσό που καλείται να επιστρέψει ο καταναλωτής, μαζί με τόκους και επιβαρύνσεις, δεν θα μπορεί να ξεπερνά ένα όριο μεταξύ 30% και 50% του αρχικού δανείου.

Η ρύθμιση καλύπτει όλα τα προϊόντα που εντάσσονται στο νέο πλαίσιο και στοχεύει στον περιορισμό των υπερβολικών χρεώσεων που μέχρι σήμερα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το τελικό ποσό αποπληρωμής.

Ποιες μορφές πίστωσης εντάσσονται στο νέο πλαίσιο

Το νομοσχέδιο επεκτείνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής, καλύπτοντας σχεδόν κάθε μορφή καταναλωτικής πίστωσης χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση. Στους νέους κανόνες υπάγονται καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, αλλά και χρηματοδοτήσεις που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε πιο χαλαρό πλαίσιο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αγορές με δόσεις απευθείας από εμπόρους, τα προγράμματα «Αγοράζω τώρα – Πληρώνω μετά», τα leasing με δικαίωμα εξαγοράς και τα δάνεια για επισκευές ή ανακαινίσεις.

Διαφάνεια και ενημέρωση πριν από τη σύμβαση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση των καταναλωτών πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης. Κάθε διαφήμιση θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή προειδοποίηση για το κόστος του δανεισμού, ενώ οι πάροχοι θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν αναλυτικά τα βασικά στοιχεία του δανείου.

Ο καταναλωτής θα έχει συγκεντρωμένη εικόνα για το ποσό, τη διάρκεια, τις δόσεις και το συνολικό κόστος, χωρίς να χρειάζεται να αναζητά πληροφορίες σε διαφορετικά σημεία της σύμβασης.

Έγκαιρη παρέμβαση για αποφυγή υπερχρέωσης

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ενεργό ρόλο των πιστωτών όταν εμφανίζονται ενδείξεις οικονομικής δυσκολίας. Σε περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης υπερβαίνει τα όρια ή δεν εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του, θα πρέπει να ενημερώνεται και να του προτείνονται λύσεις, όπως ρύθμιση της οφειλής.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε να παρέχεται καθοδήγηση πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε υπερχρέωση.

Ρυθμίσεις για ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές

Το νομοσχέδιο εισάγει σαφείς κανόνες για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω εφαρμογών και Διαδικτύου. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως θα υπόκεινται πλέον σε αυστηρούς όρους διαφάνειας και ενημέρωσης.

Επιπλέον, τίθενται περιορισμοί σε πρακτικές που μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των χρηστών, όπως επιλογές που εμφανίζονται προεπιλεγμένες ή πιεστικές προσφορές που ωθούν σε άμεσες αποφάσεις.

Δικαίωμα ακύρωσης και ανθρώπινη παρέμβαση

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα άμεσης ακύρωσης μιας σύμβασης που έχει συναφθεί εξ αποστάσεως, μέσω ενός ψηφιακού «κουμπιού υπαναχώρησης». Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αποχώρηση από συμφωνίες χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης φυσικού προσώπου σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα συστήματα αξιολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιη εξέταση κάθε περίπτωσης.

Ειδική μέριμνα για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και ρυθμίσεις με κοινωνικό χαρακτήρα, προβλέποντας ότι τα ογκολογικά δεδομένα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση δανειοληπτών μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να μην αποτελεί η προηγούμενη ασθένεια εμπόδιο στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην οικονομική δραστηριότητα.

με πληροφορίες από το newmoney