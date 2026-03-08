Δάνεια έως τρεις μισθούς για δημόσιους υπαλλήλους: Πώς θα κάνετε αίτηση – Δικαιούχοι

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για δάνεια έως τριών βασικών μισθών σε δημοσίους υπαλλήλους ανοίγει στις 9 Μαρτίου 2026, με αιτήσεις μέχρι εξάντλησης του ποσού των 12 εκατ. ευρώ.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση δανείων σε εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους ενεργοποιεί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Η διαδικασία σύμφωνα με Τα Νέα θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, ενώ το διαθέσιμο ποσό αναμένεται να εξαντληθεί γρήγορα λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος.

Το συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως την πλήρη διάθεση των διαθέσιμων πόρων, οπότε και θα κλείσει αυτόματα.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι δικαιούχοι

Η πλατφόρμα ενεργοποιείται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 στις 15:00 και απευθύνεται σε μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους που είναι μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Δικαιούχοι είναι επίσης το πολιτικό και ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και αστυνομικοί που υπάγονται στα ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν προαιρετικά και υπάλληλοι δήμων που είναι μέτοχοι του Ταμείου. Για τους υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζεται και σχετική υπηρεσιακή διαταγή που βρίσκεται σε ισχύ.

Οι βασικές προϋποθέσεις χορήγησης

Για την έγκριση του δανείου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να είναι μέτοχος του Ταμείου για περισσότερα από δύο έτη και να πραγματοποιούνται συνεχώς μηνιαίες κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ. Επιπλέον, δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και απαιτείται φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου εκτός κεντρικής διοίκησης.

Από τη διαδικασία αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τις χρονικές προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν εκκρεμότητες από προηγούμενα δάνεια, έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης, βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών ή δεν είναι φορολογικά ενήμεροι.

Ποσά δανείου και όροι αποπληρωμής

Το ύψος του δανείου καθορίζεται με βάση τον βασικό ακαθάριστο μισθό του υπαλλήλου και μπορεί να αντιστοιχεί σε έναν, δύο ή τρεις βασικούς μισθούς. Το τελικό ποσό που καταβάλλεται ενδέχεται να είναι μικρότερο λόγω των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Η αποπληρωμή γίνεται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες παρακρατούνται απευθείας από τη μισθοδοσία. Για όσους πληρώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας, ενώ η μη καταβολή τριών συνεχόμενων δόσεων δίνει στο Ταμείο το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και άμεσης απαίτησης του υπολοίπου. Το επιτόκιο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει οριστεί στο 7% και παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ επιβάλλονται και οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και το ψηφιακό τέλος συναλλαγών.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης και η σειρά προτεραιότητας

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», με χρήση προσωπικών κωδικών Taxis. Δεν προβλέπεται άλλος τρόπος υποβολής.

Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει στοιχεία επικοινωνίας, όπως κινητό τηλέφωνο και προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω των οποίων λαμβάνει ενημερώσεις για τη διαδικασία. Την επόμενη ημέρα αποστέλλεται μήνυμα με συγκεκριμένη προθεσμία για αίτηση προέγκρισης, ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης η διαδικασία ακυρώνεται.

Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη υποβολή, καθώς το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μόλις εξαντληθεί το διαθέσιμο ποσό των 12 εκατ. ευρώ.

