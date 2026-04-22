Συναγερμός για τα παλιά σχολεία: Σοβάδες πέφτουν στα θρανία – Μαθητές σε κίνδυνο

Συνεχόμενα περιστατικά σε σχολεία με πτώσεις σοβάδων και καταρρεύσεις ταβανιών εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών.

Τα σχολεία βρίσκονται στο επίκεντρο έντονης ανησυχίας, καθώς πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά πτώσης σοβάδων και καταρρεύσεων τμημάτων κτιρίων, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά, σε ορισμένες περιπτώσεις με τραυματισμούς.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα συντήρησης των σχολικών υποδομών, με την εκπαιδευτική κοινότητα να ζητά άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους καταλληλότητας.

Κατάρρευση σε σχολείο της Αθήνας

Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου κατέρρευσε τμήμα της οροφής στις τουαλέτες κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο χώρος γέμισε με μπάζα και θραύσματα λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα. Την ώρα του συμβάντος δεν βρίσκονταν μαθητές στον χώρο, γεγονός που απέτρεψε τον τραυματισμό τους.

Περιστατικά και σε άλλες περιοχές

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σε σχολείο στο Πόρτο Ράφτη, πτώση σοβάδων σε αίθουσα προκάλεσε ελαφρύ τραυματισμό δύο μαθητών.

Αντίστοιχα συμβάντα έχουν αναφερθεί στο Παλαιό Φάληρο, στο Γαλάτσι και στην Καλλονή Λέσβου, ενισχύοντας την ανησυχία για την κατάσταση πολλών σχολικών κτιρίων.

Καταγγελίες για ελλείψεις στη συντήρηση

Η πρόεδρος του Α΄ Συλλόγου Αθηνών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Άντα Παραφόρου, επισημαίνει ότι το περιστατικό στο 16ο Δημοτικό αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας.

Όπως υποστηρίζει, η συντήρηση των σχολικών μονάδων αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμος Αθηναίων, ενώ οι καθυστερήσεις στις επισκευές και η έλλειψη ελέγχων δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες.

Ζητήματα χρηματοδότησης και ευθύνες

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η υποχρηματοδότηση και η καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων συντήρησης έχουν επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση των σχολικών υποδομών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι ευθύνες μεταφέρονται σε τοπικό επίπεδο χωρίς την αντίστοιχη οικονομική στήριξη, γεγονός που δυσκολεύει την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις

Η εκπαιδευτική κοινότητα ζητά την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και τη διενέργεια ελέγχων στατικότητας σε όλα τα σχολικά κτίρια, ιδιαίτερα στα παλαιότερα.

Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών τίθεται ως βασική προτεραιότητα, με τις φωνές για ουσιαστικές λύσεις να εντείνονται μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά.