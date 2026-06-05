Έφηβοι και νικοτίνη: Το μήνυμα των παιδιάτρων προς γονείς και σχολεία

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Οι παιδίατροι προειδοποιούν για την αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου και προϊόντων νικοτίνης από εφήβους, τονίζοντας ότι καμία μορφή νικοτίνης δεν είναι ασφαλής.

Έντονη ανησυχία προκαλεί στους Έλληνες παιδιάτρους η αυξανόμενη χρήση προϊόντων νικοτίνης από εφήβους, με το ηλεκτρονικό τσιγάρο να γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές στις μικρές ηλικίες.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής απευθύνει μήνυμα ενημέρωσης και πρόληψης προς γονείς, εκπαιδευτικούς και νέους, επισημαίνοντας ότι η νικοτίνη παραμένει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία καταναλώνεται.

Γιατί ανησυχούν οι παιδίατροι

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η εφηβεία είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη εξαρτήσεων.

Ο εγκέφαλος των εφήβων βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης και είναι πιο ευάλωτος στις επιδράσεις της νικοτίνης.

Σύμφωνα με τους παιδιάτρους, η έκθεση στη νικοτίνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εθισμού.

Παράλληλα, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη διάθεση των νέων.

Οι επιπτώσεις στην υγεία των εφήβων

Η χρήση προϊόντων νικοτίνης στην εφηβεία δεν αποτελεί μια αθώα συνήθεια.

Οι παιδίατροι επισημαίνουν ότι η νικοτίνη έχει συσχετιστεί με αυξημένα επίπεδα άγχους και διαταραχές της διάθεσης.

Η επίδρασή της στη μνήμη και στη συγκέντρωση μπορεί να επηρεάσει και την καθημερινότητα των μαθητών.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί ζητούν έγκαιρη ενημέρωση, πρόληψη και ουσιαστική παρέμβαση από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

Ανησυχητικά στοιχεία για τους 16χρονους

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της ευρωπαϊκής έρευνας ESPAD για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το ποσοστό των 16χρονων που δηλώνουν ότι έχουν δοκιμάσει συμβατικό ή ηλεκτρονικό τσιγάρο αυξήθηκε από 43% το 2019 σε 54% το 2024.

Η αύξηση αυτή δείχνει ότι η επαφή των εφήβων με προϊόντα καπνού και νικοτίνης γίνεται όλο και πιο συχνή.

Το φαινόμενο προκαλεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς αφορά ηλικίες στις οποίες ο κίνδυνος εξάρτησης είναι αυξημένος.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο στους νέους

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη διάδοση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους εφήβους.

Αν και συχνά παρουσιάζεται ως λιγότερο επιβλαβής επιλογή, πολλά προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου περιέχουν σημαντικές ποσότητες νικοτίνης.

Οι γλυκές ή φρουτώδεις γεύσεις τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά για τους ανήλικους.

Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες μετάβασης στο συμβατικό κάπνισμα.

Καμία μορφή νικοτίνης δεν είναι ασφαλής

Οι παιδίατροι υπενθυμίζουν ότι δεν υπάρχει ασφαλής μορφή χρήσης νικοτίνης.

Το μήνυμα αφορά τόσο το συμβατικό κάπνισμα όσο και το ηλεκτρονικό τσιγάρο ή άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο παθητικό κάπνισμα, το οποίο εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά την υγεία των παιδιών.

Η έκθεση στον καπνό αυξάνει τον κίνδυνο για αναπνευστικές λοιμώξεις, άσθμα και άλλα προβλήματα υγείας.

Ο ρόλος οικογένειας και σχολείου

Η προστασία των παιδιών ξεκινά από την οικογένεια και το σχολείο, μέσα από σωστή ενημέρωση και καλλιέργεια υγιών συνηθειών.

Οι παιδίατροι επισημαίνουν ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και στην έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων.

Παράλληλα, θεωρούν αναγκαία την ενίσχυση των μέτρων που περιορίζουν την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Το μήνυμα προς τους εφήβους είναι ότι η άρνηση στο τσιγάρο και στο άτμισμα αποτελεί επιλογή αυτοσεβασμού, δύναμης και φροντίδας για τον εαυτό τους.