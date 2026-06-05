Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου, με τα καταστήματα να αναμένεται να είναι ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Οι θερινές εκπτώσεις αναμένονται από τους καταναλωτές που θέλουν να πραγματοποιήσουν τις καλοκαιρινές τους αγορές σε χαμηλότερες τιμές.

Η εκπτωτική περίοδος ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου.

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις

Οι θερινές εκπτώσεις αρχίζουν στις 13 Ιουλίου, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο που προβλέπει την έναρξή τους τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου.

Η περίοδος των εκπτώσεων θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, δίνοντας στους καταναλωτές χρόνο να συγκρίνουν τιμές και να προγραμματίσουν τις αγορές τους.

Η λήξη των θερινών εκπτώσεων έχει οριστεί για τις 31 Αυγούστου.

Πότε ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026

Έτσι, οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους σχεδόν όλο το δεύτερο μισό του καλοκαιριού για αγορές με μειωμένες τιμές.

Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Τα εμπορικά καταστήματα, τα μαγαζιά και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.

Η Κυριακή αυτή είναι η 19η Ιουλίου.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Η λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων δίνει επιπλέον χρόνο στους καταναλωτές για τις αγορές τους.

Τι πρέπει να αναγράφεται στις τιμές

Στις θερινές εκπτώσεις οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα, μειωμένη τιμή των προϊόντων.

Η αναγραφή μπορεί να γίνεται είτε πάνω στα ίδια τα προϊόντα είτε στα ράφια όπου αυτά διατίθενται.

Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες.

Αν το προϊόν κυκλοφορεί για διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, ως αρχική τιμή λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Τι ισχύει για τα ποσοστά έκπτωσης

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως για παράδειγμα «-50%», είναι προαιρετική.

Όταν όμως χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση και να μην δημιουργείται σύγχυση στον καταναλωτή.

Αν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα.

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως για παράδειγμα «από 15% έως 45%».

Τι ισχύει για stock και outlet

Τα καταστήματα τύπου stock ή outlet πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή των προϊόντων.

Παράλληλα, οφείλουν να εμφανίζουν με ευκρίνεια τη νέα, χαμηλότερη τιμή.

Η σαφής αναγραφή των τιμών είναι βασική προϋπόθεση για να μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίζει την πραγματική μείωση.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος παραπλανητικών πρακτικών κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων.

Σημαντικό είναι να ελέγχουν την αρχική και τη μειωμένη τιμή, αλλά και να συγκρίνουν προϊόντα πριν προχωρήσουν σε αγορά.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις εκπτώσεις και στις προσφορές.

Οι εκπτώσεις αφορούν συνήθως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές σχετίζονται κυρίως με είδη παλαιότερων περιόδων και μπορεί να συνοδεύονται από μεγαλύτερες μειώσεις τιμών.

Εκπτώσεις και προσφορές

Στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται η αρχική και η τελική τιμή του προϊόντος.

Δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται πάντα το ποσοστό της έκπτωσης.

Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις προσφορών δεν επιτρέπονται αλλαγές.

Για τον λόγο αυτό, πριν από την αγορά, είναι χρήσιμο να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών κάθε καταστήματος.