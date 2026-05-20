Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις 2026: Πόσο διαρκούν

Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου, με τους καταναλωτές να πρέπει να προσέχουν τις αρχικές τιμές, τις προσφορές και τους όρους αλλαγών

Θερινές εκπτώσεις 2026: από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινά η περίοδος των καλοκαιρινών εκπτώσεων, την οποία περιμένουν οι καταναλωτές για να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές.

Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου, ενώ τα εμπορικά καταστήματα, τα μαγαζιά και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου.

Πότε αρχίζουν και πότε τελειώνουν οι εκπτώσεις

Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου.

Η περίοδος των εκπτώσεων θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου.

Το άνοιγμα των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή

Την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, τα καταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για εκείνη την ημέρα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Τι πρέπει να αναγράφεται στις τιμές

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο στο λιανεμπόριο, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων.

Η αναγραφή μπορεί να γίνεται είτε πάνω στα είδη είτε στα ράφια, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει ποια ήταν η προηγούμενη τιμή και ποια είναι η τιμή μετά την έκπτωση.

Ποια θεωρείται αρχική τιμή

Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες.

Αν το προϊόν κυκλοφορεί για διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, τότε ως αρχική τιμή λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Τι ισχύει για τα ποσοστά έκπτωσης

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως για παράδειγμα «-50%», είναι προαιρετική για τις επιχειρήσεις.

Όταν όμως χρησιμοποιείται ποσοστό έκπτωσης, πρέπει να είναι σαφές ότι πρόκειται πράγματι για έκπτωση και όχι για άλλη εμπορική ενέργεια.

Οι κανόνες για βιτρίνες, stock και outlet

Όταν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό της έκπτωσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα.

Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως για παράδειγμα «από 15% έως 45%».

Τα καταστήματα τύπου stock ή outlet πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν με ευκρίνεια τη νέα χαμηλότερη τιμή.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συστήνουν στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων.

Βασικό σημείο είναι να γνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα στις εκπτώσεις και στις προσφορές, καθώς δεν πρόκειται πάντα για την ίδια εμπορική πρακτική.

Η διαφορά ανάμεσα σε εκπτώσεις και προσφορές

Οι εκπτώσεις αφορούν συνήθως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές συνδέονται κυρίως με είδη παλαιότερων περιόδων.

Στις προσφορές οι μειώσεις τιμών είναι συχνά μεγαλύτερες, ενώ πρέπει να αναγράφονται η αρχική και η τελική τιμή, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης.

Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να προσέχουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις προσφορών δεν επιτρέπονται αλλαγές.