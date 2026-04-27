Ακρίβεια: Σε απόγνωση τα νοικοκυριά – Κόβουν ακόμη και βασικά αγαθά

Ακρίβεια: Νοικοκυριά σε πίεση – Το 41,8% δυσκολεύεται να πληρώσει λογαριασμούς, οι μισοί χωρίς αποθεματικό.

Έντονο κλίμα φόβου και ανασφάλειας επικρατεί στα νοικοκυριά, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια, σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις, επιβαρύνουν καθημερινά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια πιεστική πραγματικότητα, με μεγάλο μέρος των πολιτών να δηλώνει αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών, ενώ η αγοραστική δύναμη συρρικνώνεται διαρκώς.

Περιορισμός δαπανών και αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών

Η προσπάθεια εξοικονόμησης οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Το 60% των πολιτών δηλώνει ότι έχει αναβάλει αγορές ένδυσης και προσωπικών ειδών, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις μη απαραίτητες δαπάνες.

Παράλληλα, τέσσερις στους δέκα στρέφονται συστηματικά σε προσφορές και φθηνότερα προϊόντα, ενώ περίπου το 30% μειώνει τη χρήση καυσίμων και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έξοδα.

Η οικονομική πίεση είναι τόσο έντονη, που περισσότερο από το ένα τρίτο των καταναλωτών περιορίζει ακόμη και αγορές βασικών αγαθών, γεγονός που αποτυπώνει το βάθος της κρίσης.

Δυσκολία κάλυψης βασικών αναγκών

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 41,8% των πολιτών δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις μηνιαίες υποχρεώσεις του, ενώ οι μισοί δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα χρήματα για την κάλυψη μιας έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί καταναλωτές δεν μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή διατροφή σε καθημερινή βάση, με σημαντικό ποσοστό να δηλώνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να καταναλώνει βασικές τροφές, όπως κρέας ή ψάρι, ανά δύο ημέρες.

Η πίεση αυτή οδηγεί σε πρακτικές αυστηρού ελέγχου των εξόδων, με πολλούς να επιστρέφουν σε παραδοσιακές μεθόδους καταγραφής δαπανών, προκειμένου να ανταπεξέλθουν.

Εκτίναξη κόστους ζωής τα τελευταία χρόνια

Η αύξηση του κόστους διαβίωσης τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα αισθητή, επηρεάζοντας βασικούς τομείς της καθημερινότητας.

Οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 38,57%, της ένδυσης και υπόδησης κατά 26,97%, της στέγασης κατά 33,69%, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια παρουσιάζει άνοδο 12,3%.

Οι πολίτες ζητούν μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, την ώρα που οι επαγγελματίες επισημαίνουν την ανάγκη μείωσης των φόρων και του λειτουργικού κόστους, ώστε να υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά.