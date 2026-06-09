Συντάξεις Ιουλίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής

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Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν στα τέλη Ιουνίου, με διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής για μη μισθωτούς, μισθωτούς και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου, με τους συνταξιούχους να βρίσκονται σε αναμονή για την επόμενη πληρωμή τους. Το χρονοδιάγραμμα ακολουθεί τον διαχωρισμό που εφαρμόζει ο e-ΕΦΚΑ ανάμεσα σε μη μισθωτούς και μισθωτούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Οι πληρωμές αφορούν κύριες και επικουρικές συντάξεις, με διαφορετικές ημερομηνίες ανά κατηγορία συνταξιούχων και Ταμείο.

Πότε πληρώνονται οι μη μισθωτοί

Για τους μη μισθωτούς, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026. Την ίδια ημερομηνία θα γίνουν οι πληρωμές για τους συνταξιούχους που υπάγονται σε συγκεκριμένα πρώην Ταμεία.

Ειδικότερα, ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ μη μισθωτών θα καταβάλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.

Ποιοι ακόμη πληρώνονται στις 25 Ιουνίου

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Στις 25 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν και οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τόσο μισθωτούς όσο και μη μισθωτούς συνταξιούχους.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά, επομένως, ένα μεγάλο μέρος των πληρωμών για τον μήνα Ιούλιο. Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Πότε πληρώνονται οι μισθωτοί

Για τους μισθωτούς, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. Στην ημερομηνία αυτή εντάσσονται οι πληρωμές για σειρά πρώην Ταμείων.

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και το Δημόσιο θα καταβάλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα Ταμεία που πληρώνουν στις 29 Ιουνίου

Στις 29 Ιουνίου 2026 θα γίνουν επίσης οι πληρωμές από το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, το ΕΤΑΤ, καθώς και από τα ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ. Την ίδια ημερομηνία θα καταβάλουν συντάξεις η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ.

Οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν επίσης τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται ο βασικός κύκλος πληρωμών για τους μισθωτούς συνταξιούχους.

Τι ισχύει για τους ανασφάλιστους υπερήλικες

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Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων, οι οποίες καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ. Στο αρχικό χρονοδιάγραμμα αναφέρεται ότι η πληρωμή θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2025.

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Έτσι, η πίστωση προηγείται χρονικά της επίσημης ημερομηνίας πληρωμής