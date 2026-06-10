Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις 2026

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Οι Πανελλήνιες 2026 συνεχίζονται με τα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, ενώ ακολουθούν βαθμολογίες, Μηχανογραφικό και Βάσεις στα τέλη Ιουλίου.

Οι Πανελλήνιες 2026 συνεχίζονται με τα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, ενώ οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μετά το τέλος της εξεταστικής διαδικασίας, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις βαθμολογίες, στην υποβολή του Μηχανογραφικού και στις Βάσεις 2026.

Ο προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας για τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι Βάσεις 2026 αναμένονται γύρω στις 25 με 26 Ιουλίου 2026, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των φετινών Πανελληνίων.

Πότε αναμένονται οι Βάσεις 2026

Οι Βάσεις 2026 αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, η πιθανότερη περίοδος ανακοίνωσης είναι γύρω στις 25 με 26 Ιουλίου 2026.

Η ανακοίνωση των Βάσεων θα αποτελέσει το τελικό στάδιο της διαδικασίας, καθώς θα προηγηθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων και η ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Πού θα δουν οι υποψήφιοι τη βαθμολογία τους

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για τα αποτελέσματα. Για την είσοδο θα χρειαστούν τον οκταψήφιο κωδικό τους.

Παράλληλα, θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα αποτελέσματα και μέσω SMS

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Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Η αποστολή SMS αφορά όσους έχουν ήδη υποβάλει τη σχετική αίτηση.

Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πότε ανοίγει το Μηχανογραφικό 2026

Η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου 2026 αναμένεται να ανοίξει μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Θα έχει προηγηθεί η ανακοίνωση των βαθμολογιών, που αναμένεται στα τέλη Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους, δηλαδή το password που έχουν ήδη αποκτήσει ή θα αποκτήσουν αυτές τις ημέρες. Μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να επιλέξουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή και Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

Τι ισχύει για το password

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν προλάβει να αποκτήσουν password μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια μέσα στον Ιούλιο.

Όσοι έχουν ήδη αποκτήσει password αλλά δεν το θυμούνται, μπορούν επίσης να απευθυνθούν στο Λύκειό τους. Εναλλακτικά, εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό e-mail κατά την απόκτηση του κωδικού, μπορούν να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου, επιλέγοντας «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

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Η τελική πορεία μέχρι τα αποτελέσματα

Μετά τα ειδικά μαθήματα και την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Πρώτα θα ανακοινωθούν οι βαθμοί και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό.

Η ανακοίνωση των Βάσεων στα τέλη Ιουλίου θα κρίνει την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία των Πανελληνίων 2026.