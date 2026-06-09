Αναστάτωση στις Πανελλήνιες 2026: Τεχνικό πρόβλημα «απείλησε» την εξεταστική διαδικασία
Πίνακας περιεχομένων
Tεχνικό πρόβλημα σε συναγερμό σχολείου στις Πανελλαδικές εξετάσεις
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου στη Μαγνησία, πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όταν εντοπίστηκε τεχνικό πρόβλημα στον συναγερμό του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, το πρόβλημα διαπιστώθηκε στις 6.30 το πρωί και υπήρχε πιθανότητα να επηρεάσει τη λειτουργία δύο παρακείμενων εξεταστικών κέντρων ΓΕΛ.
Άμεσα ενημερώθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ενώ ειδοποιήθηκε και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου.
Πανελλήνιες 2026: Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες – Πού δυσκολεύτηκαν οι υποψήφιοι και πότε βγαίνουν οι βαθμοί
Η παρέμβαση ήταν άμεση, με την Τεχνική Υπηρεσία να απενεργοποιεί τον συναγερμό, ώστε οι υποψήφιοι να εξεταστούν χωρίς εμπόδια και χωρίς να διαταραχθεί η διαδικασία.
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την κινητοποίηση της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου, Αγορής Οικονόμου, και της Τεχνικής Υπηρεσίας της αρμόδιας αντιδημαρχίας του Δήμου Βόλου, που συνέβαλαν στην άμεση επίλυση του προβλήματος.
Πανελλήνιες 2026: Μηδενίστηκαν κι άλλα γραπτά – Δείτε πού και γιατί
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr