Αναστάτωση στις Πανελλήνιες 2026: Τεχνικό πρόβλημα «απείλησε» την εξεταστική διαδικασία

Το παρκάρισμα μπροστά σε γκαράζ επιτρέπεται να απαγορεύεται μόνο όταν ο χώρος χρησιμοποιείται πραγματικά για στάθμευση, ενώ τα γκαράζ που έχουν γίνει αποθήκες δεν δημιουργούν δικαίωμα αποκλειστικής θέσης στον δρόμο.