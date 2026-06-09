Πανελλήνιες 2026: Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες – Πού δυσκολεύτηκαν οι υποψήφιοι και πότε βγαίνουν οι βαθμοί

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Οι Πανελλήνιες 2026 περνούν στη φάση των βαθμολογιών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν θέματα δύο ταχυτήτων, διαφοροποιήσεις ανά μάθημα και αυξημένη σημασία για Μηχανογραφικό, ΕΒΕ και συντελεστές βαρύτητας.

Οι Πανελλήνιες 2026 περνούν πλέον στη φάση της βαθμολόγησης, μετά την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα βαθμολογικά κέντρα, καθώς οι υποψήφιοι περιμένουν την εικόνα των επιδόσεων που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Η πρώτη αποτίμηση δείχνει μια εξεταστική διαδικασία χωρίς εικόνα γενικευμένων ανατροπών, αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις από μάθημα σε μάθημα. Τα φετινά θέματα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν ευνόησαν την επιφανειακή προετοιμασία, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις απαιτήθηκαν κατανόηση, ψυχραιμία, συνδυαστική σκέψη και σωστή διαχείριση χρόνου.

Οι Πανελλαδικές 2026 περνούν πλέον στο στάδιο της βαθμολόγησης, με το ενδιαφέρον των υποψηφίων να στρέφεται στα βαθμολογικά κέντρα και στις πρώτες ενδείξεις για τις επιδόσεις. Ο βασικός κύκλος των εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα Προσανατολισμού της Φυσικής, της Ιστορίας και της Οικονομίας.

Περίπου 80.000 υποψήφιοι των ΓΕΛ, μαζί με 20.000 υποψηφίους των ΕΠΑΛ, διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στις σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας. Η οριστική εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων από το υπουργείο Παιδείας και τις επιδόσεις όσων εξεταστούν σε ειδικά μαθήματα.

Οι βαθμολογίες αναμένεται να βγουν τέλος Ιουνίου ενώ οι βάσεις εισαγωγής στο τέλος Ιουλίου. Θυμίζουμε ότι πέρυσι οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν 26 Ιουνίου και οι βάσεις εισαγωγής 24 Ιουλίου. Σύμφνωνα με ασφαλείς πληροφορίες του iPaidia.gr , το ίδιο χρονοδιάγραμμα θα ισχύσει και φέτος.

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Η πρώτη εικόνα από τα βαθμολογικά κέντρα

Οι πρώτες ενδείξεις από βαθμολογικά κέντρα, έμπειρους βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς φορείς δείχνουν μια χρονιά χωρίς ακραίες δυσκολίες και χωρίς αιφνιδιασμούς. Το βασικό χαρακτηριστικό των φετινών θεμάτων φαίνεται πως ήταν η έμφαση στην ουσιαστική κατανόηση και όχι στη μηχανική αναπαραγωγή της ύλης.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων φαίνεται ότι κινήθηκε σε μια φιλοσοφία αξιολόγησης που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνθετική σκέψη, στην κρίση και στην εφαρμογή της γνώσης σε νέα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να κινηθούν σε υψηλές βαθμολογίες, αλλά η προσέγγιση του απόλυτου άριστα δεν θεωρείται εύκολη, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.

Τι ανέδειξαν τα φετινά θέματα

Εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι τα θέματα σχεδιάστηκαν ώστε να αναδείξουν τους υποψηφίους που είχαν κατανοήσει σε βάθος τη διδακτέα ύλη. Αντίθετα, οι μαθητές που βασίστηκαν κυρίως στην αποστήθιση φαίνεται ότι αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες.

Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα ερωτήματα προέρχονταν από γνωστές ενότητες, απαιτούνταν συνδυασμός κεφαλαίων, μεθοδική σκέψη και προσεκτική αξιοποίηση γνώσεων. Αντίστοιχη εικόνα περιέγραψε και η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα θέματα ήταν σαφή, κατανοητά και εντός ύλης, αλλά απαιτούσαν ουσιαστική κατανόηση και ικανότητα σύνθεσης.

Νεοελληνική Γλώσσα και Ανθρωπιστικές Σπουδές

Η Νεοελληνική Γλώσσα λειτούργησε ως σχετικά ομαλή είσοδος στην εξεταστική διαδικασία. Τα θέματα κρίθηκαν σαφή και κατανοητά, χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις και χωρίς αιφνιδιασμούς, ενώ έδιναν τη δυνατότητα αξιολόγησης της κριτικής σκέψης και της γλωσσικής επάρκειας.

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Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τα Αρχαία Ελληνικά θεωρήθηκαν βατά για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, με το άγνωστο κείμενο και ορισμένα συντακτικά ζητήματα να λειτουργούν ως σημεία διαφοροποίησης. Τα Λατινικά χαρακτηρίστηκαν προβλέψιμα και αναμένεται να δώσουν αρκετές υψηλές επιδόσεις, ενώ η Ιστορία θεωρήθηκε απαιτητική αλλά ισορροπημένη, με αντιπροσωπευτική κάλυψη της ύλης και αξιοποίηση ιστορικών πηγών.

Μαθηματικά και Φυσική στις Θετικές Σπουδές

Τα Μαθηματικά συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τις τελικές ισορροπίες στο δεύτερο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Το Α και μεγάλο μέρος του Β θέματος κρίθηκαν αναμενόμενα, όμως η δυσκολία ανέβηκε από το Γ και κυρίως στο Δ θέμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα τελευταία ερωτήματα απαιτούσαν αυξημένη μαθηματική ωριμότητα, συνδυαστική σκέψη και σωστή διαχείριση χρόνου. Η εικόνα αυτή δείχνει πιθανό περιορισμό των αριστούχων και μεγαλύτερη συγκέντρωση βαθμολογιών στη ζώνη 12-17. Στη Φυσική, τα θέματα δεν είχαν εκπλήξεις στη δομή, αλλά απαιτούσαν ουσιαστική γνώση και άριστη διαχείριση χρόνου, διατηρώντας τον ρόλο του μαθήματος ως φίλτρου για τις πολύ υψηλές βαθμολογίες.

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Βιολογία και Χημεία στο 3ο πεδίο

Η Βιολογία χαρακτηρίζεται από πολλούς βαθμολογητές ως το πιο απαιτητικό μάθημα του 3ου Πεδίου. Τα θέματα ζητούσαν κατανόηση βιολογικών μηχανισμών και συνδυαστική αξιοποίηση γνώσεων από διαφορετικές ενότητες της ύλης.

Οι πρώτες διορθώσεις δείχνουν περισσότερα λάθη από τα αναμενόμενα, ακόμη και σε υποψηφίους υψηλού επιπέδου. Στη Χημεία, ιδιαίτερα τα Γ και Δ θέματα απαίτησαν συνδυαστική σκέψη, αιτιολόγηση και βαθιά κατανόηση των χημικών φαινομένων. Οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα δείχνουν ότι οι άριστες βαθμολογίες μπορεί να είναι λιγότερες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Πληροφορική και Οικονομία στο 4ο πεδίο

Η Πληροφορική φαίνεται να ήταν πιο απαιτητική από το αναμενόμενο. Οι δυσκολίες στα θέματα αλγοριθμικής σκέψης και η πίεση χρόνου εκτιμάται ότι επηρέασαν τις επιδόσεις των υποψηφίων.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μικρότερο αριθμό αριστούχων και μεγαλύτερη διασπορά βαθμών, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τα ανταγωνιστικά τμήματα Πληροφορικής. Αντίθετα, η Οικονομία κινήθηκε σε πιο προβλέψιμο πλαίσιο, με ισορροπημένη κάλυψη της ύλης, σαφείς ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις συμβατές με την προετοιμασία των καλά διαβασμένων μαθητών.

Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις

Η φετινή χρονιά δεν φαίνεται, μέχρι στιγμής, να οδηγεί σε μαζικές αποτυχίες. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν διαμορφώνεται εικόνα μεγάλου αριθμού αριστούχων, καθώς αρκετά μαθήματα λειτούργησαν ως φίλτρα για τις κορυφαίες βαθμολογίες.

Στο 1ο Πεδίο, οι Νομικές και οι περισσότερες σχολές αναμένεται να κινηθούν κοντά στα επίπεδα του 2025, καθώς τα μαθήματα δεν δείχνουν μεγάλες μεταβολές. Στις Πολυτεχνικές Σχολές αυξάνονται οι πιθανότητες ήπιας αποκλιμάκωσης, κυρίως λόγω των Μαθηματικών και δευτερευόντως της Φυσικής.

Πού μπορεί να υπάρξουν μεταβολές

Στις Ιατρικές Σχολές, η τελική εικόνα σε Βιολογία και Χημεία θα έχει καθοριστική σημασία. Αν επιβεβαιωθούν οι πρώτες ενδείξεις για περιορισμό των πολύ υψηλών βαθμολογιών, δεν αποκλείονται μικρές καθοδικές μεταβολές στις βάσεις.

Στο 4ο Πεδίο, οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις αναμένονται στα ανταγωνιστικά τμήματα Πληροφορικής. Ο συνδυασμός Μαθηματικών και Πληροφορικής μπορεί να μειώσει τις κορυφαίες επιδόσεις και να επηρεάσει την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Το βασικό συμπέρασμα της φετινής διαδικασίας

Η εικόνα των Πανελλαδικών 2026 παραπέμπει σε μια πιο ισορροπημένη κατανομή βαθμολογιών. Δεν διαφαίνεται περιβάλλον γενικευμένων ανατροπών, αλλά αναμένεται μεγαλύτερη διαβάθμιση ανάμεσα στους πολύ καλούς και στους άριστους υποψηφίους.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η φετινή εξεταστική διαδικασία φαίνεται ότι επιβράβευσε κυρίως τη συστηματική προετοιμασία, την ουσιαστική κατανόηση της ύλης και την ικανότητα εφαρμογής της γνώσης. Η τελική εικόνα θα προκύψει μόνο μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την επεξεργασία των επίσημων στατιστικών στοιχείων.