Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα δύο μαθήματα με τα δυσκολότερα θέματα φέτος

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Ο Στράτος Στρατηγάκης καλεί τους υποψηφίους των Πανελληνίων να αγνοήσουν τον θόρυβο γύρω από βαθμούς και βάσεις και να επικεντρωθούν στην ξεκούραση και στη σωστή επιλογή σχολών στο Μηχανογραφικό.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των Πανελληνίων Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, ο μαθηματικός και εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης καλεί τους μαθητές να αφήσουν στην άκρη τον θόρυβο γύρω από τις βαθμολογίες και τις Βάσεις.

Μιλώντας στο newsit, επισημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει πρώτα να ξεκουραστούν και στη συνέχεια να ασχοληθούν ουσιαστικά με το Μηχανογραφικό, επιλέγοντας σχολές και σπουδές που ανταποκρίνονται πραγματικά στα ενδιαφέροντά τους.

Τι λέει για τα φετινά θέματα

Ο Στράτος Στρατηγάκης χαρακτηρίζει θετικό το γεγονός ότι οι φετινές Πανελλήνιες στα Γενικά Λύκεια κύλησαν χωρίς αμφισβητήσεις ή ασάφειες ως προς τα θέματα. Όπως αναφέρει, κάτι τέτοιο είχε αρκετά χρόνια να συμβεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν συχνά διαμαρτυρίες για θέματα που θεωρούνταν λανθασμένα ή ασαφή. Φέτος, όπως σημειώνει, η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα μαθήματα

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής αναφέρει ότι υπάρχουν ήδη εκτιμήσεις από εκπαιδευτικούς για τον βαθμό δυσκολίας ορισμένων μαθημάτων. Η Φυσική, σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, θεωρείται πιο εύκολη σε σχέση με πέρυσι.

Αντίθετα, η Χημεία εμφανίζεται πιο δύσκολη, ενώ και τα Μαθηματικά ενδεχομένως να είχαν αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Ο ίδιος, πάντως, υπογραμμίζει ότι όλα αυτά πρέπει να επιβεβαιωθούν από τις επίσημες βαθμολογίες, όταν ανακοινωθούν στα τέλη του μήνα.

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«Μην επηρεάζεστε από τις φήμες»

Ο Στράτος Στρατηγάκης καλεί τους υποψηφίους να μην επηρεάζονται από πληροφορίες και δημοσιεύματα για τις επιδόσεις στα βαθμολογικά κέντρα. Όπως τονίζει, τίτλοι που μιλούν για «πανωλεθρία» στα Μαθηματικά προκαλούν φόβο και συνήθως παρουσιάζουν μόνο ένα μέρος της εικόνας.

Εξηγεί ότι τα υψηλά ποσοστά γραπτών κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά ή στα Οικονομικά δεν αποτελούν νέο φαινόμενο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πέρυσι το ποσοστό στα Μαθηματικά ήταν 73%, πρόπερσι 72%, ενώ τα τελευταία χρόνια δεν έχει πέσει κάτω από το 70%.

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Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι υποψήφιοι

Κατά τον εκπαιδευτικό αναλυτή, οι υποψήφιοι πρέπει από εδώ και πέρα να επικεντρωθούν σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και να αποφορτίσουν το μυαλό τους μετά την ένταση των εξετάσεων.

Το δεύτερο είναι να αρχίσουν να σκέφτονται σοβαρά τι θέλουν να σπουδάσουν. Όπως εξηγεί, αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει πριν από την ανακοίνωση των βαθμολογιών, ώστε οι επιλογές να βασιστούν περισσότερο στις πραγματικές επιθυμίες των μαθητών και λιγότερο στα μόρια.

Το «μυστικό» για το Μηχανογραφικό

Ο Στράτος Στρατηγάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή προετοιμασία για το Μηχανογραφικό. Υπενθυμίζει ότι πέρυσι η πλατφόρμα άνοιξε στις 8 Ιουλίου και έμεινε διαθέσιμη για περίπου εννέα ημέρες, χρονικό διάστημα που δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για δεύτερες σκέψεις.

Η βασική του συμβουλή είναι οι υποψήφιοι να έχουν αποφασίσει εγκαίρως ποιο αντικείμενο θέλουν να σπουδάσουν, ποιες σχολές τους ενδιαφέρουν και σε ποιες πόλεις θα ήθελαν να φοιτήσουν. Όπως τονίζει, το «μυστικό» είναι να δηλωθούν λίγες σχολές, αλλά από όλη τη γκάμα των βάσεων: υψηλόβαθμες, μεσαίες και χαμηλότερες, ώστε να υπάρχει πάντα μια ασφαλής επιλογή.

Οι πιέσεις από το περιβάλλον

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής στέκεται και στις πιέσεις που συχνά δέχονται οι υποψήφιοι από γονείς, συγγενείς, φίλους ή άλλους που εκφράζουν γνώμη για τις επιλογές τους. Όπως λέει, όλος αυτός ο «θόρυβος» μπορεί να αποπροσανατολίσει τους μαθητές.

Η συμβουλή του είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις, αλλά η τελική απόφαση να ανήκει στον ίδιο τον υποψήφιο. Το Μηχανογραφικό, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να αποτυπώνει τις πραγματικές επιθυμίες του μαθητή και όχι τις προσδοκίες των άλλων.

Οι σπουδές και τα «επαγγέλματα του μέλλοντος»

Ο Στράτος Στρατηγάκης εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στη συζήτηση για τα λεγόμενα «επαγγέλματα του μέλλοντος». Όπως εξηγεί, ο κόσμος αλλάζει με τόσο μεγάλη ταχύτητα, ώστε καμία πρόβλεψη για την αγορά εργασίας σε δέκα ή δεκαπέντε χρόνια δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.

Γι’ αυτό και τονίζει ότι οι υποψήφιοι σήμερα επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Κατά τον ίδιο, το βασικό κριτήριο πρέπει να είναι τι τους αρέσει πραγματικά να σπουδάσουν, καθώς η επιλογή μιας σχολής μόνο λόγω μορίων ή επαγγελματικών προοπτικών μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση.

Γιατί είναι νωρίς για τις Βάσεις

Κλείνοντας, ο εκπαιδευτικός αναλυτής ξεκαθαρίζει ότι κάθε συζήτηση για τις Βάσεις εισαγωγής είναι πρόωρη. Όπως σημειώνει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία, αριθμοί και δεδομένα που να επιτρέπουν σοβαρές εκτιμήσεις.

Οι πρώτες ασφαλείς εκτιμήσεις για την πορεία των Βάσεων θα μπορούν να γίνουν μόνο μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Τότε θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για τις επιδόσεις των υποψηφίων σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.