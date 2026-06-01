Τιμές: Γιατί το παγωτό έγινε πιο ακριβό τα τελευταία χρόνια

Πίνακας περιεχομένων

Το παγωτό γίνεται ακριβότερη καλοκαιρινή απόλαυση, καθώς οι τιμές παραμένουν αυξημένες, ενώ σε ορισμένες συσκευασίες στα σούπερ μάρκετ καταγράφονται μικρότερες ποσότητες.

Το παγωτό παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές απολαύσεις του καλοκαιριού, όμως οι τιμές του έχουν ανέβει αισθητά τα τελευταία χρόνια, επιβαρύνοντας περισσότερο τους καταναλωτές.

Από τα ζαχαροπλαστεία μέχρι τα περίπτερα και τα σούπερ μάρκετ, οι αυξήσεις στο κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας εξακολουθούν να επηρεάζουν την τελική τιμή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι συσκευασίες εμφανίζουν μικρότερη ποσότητα προϊόντος.

Πόσο κοστίζει μια μπάλα παγωτού

Η τιμή για μία μπάλα παγωτού στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της χώρας ξεκινά από τα 2,60 ευρώ. Σε δημοφιλή νησιά, ωστόσο, το κόστος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 4 έως 6 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Ιωάννης Γλυκός, αναφέρει ότι στο 80% των καταστημάτων της Αττικής, αλλά και στις περισσότερες περιοχές εκτός νησιών, η τιμή του παγωτού στα ζαχαροπλαστεία κυμαίνεται από 16 έως 20 ευρώ το κιλό.

Με βάση τη μέση τιμή των 2,60 ευρώ ανά μπάλα, μία τετραμελής οικογένεια που θα αγοράσει από δύο μπάλες παγωτού για κάθε μέλος θα πληρώσει πάνω από 20 ευρώ.

Η διαφορά στις τιμές ανά περιοχή είναι σημαντική, καθώς στα νησιά οι τιμές εμφανίζονται αρκετά υψηλότερες. Σύμφωνα με τον κ. Γλυκό, η μπάλα παγωτού μπορεί εκεί να φτάσει ακόμη και τα 4 έως 6 ευρώ.

Οι αυξήσεις των τελευταίων ετών

Οι τιμές του παγωτού έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20% από το 2020 έως σήμερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος.

Φέτος, οι τιμές παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το παγωτό έχει επιστρέψει σε πιο προσιτά επίπεδα για τους καταναλωτές.

Ο κλάδος επηρεάζεται κυρίως από το ενεργειακό κόστος και λιγότερο από την τιμή του πετρελαίου. Όπως σημειώνει ο κ. Γλυκός, αν δεν υπάρξει ουσιαστική λύση στο ζήτημα της ενέργειας, είναι πιθανό να εμφανιστούν ξανά προβλήματα στο μέλλον.

Οι ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών συνεχίζουν έτσι να αποτυπώνονται στις τελικές τιμές, με αποτέλεσμα το παγωτό να αποτελεί πλέον ακριβότερη επιλογή για αρκετά νοικοκυριά.

Το βιομηχανικό παγωτό στα περίπτερα

Αυξημένες τιμές καταγράφονται και στο βιομηχανικό παγωτό που πωλείται στα περίπτερα. Η εικόνα αυτή ενισχύει την αίσθηση ότι η καλοκαιρινή αγορά παγωτού έχει γίνει συνολικά πιο ακριβή.

Σύμφωνα με τον κ. Γλυκό, ένας πύραυλος παγωτό μπορεί πλέον να κοστίζει από 3,50 έως 4 ευρώ. Το κόστος αυτό αφορά προϊόντα των οποίων το βάρος συνήθως δεν ξεπερνά τα 100 γραμμάρια.

Η σχέση τιμής και ποσότητας γίνεται έτσι πιο έντονα αισθητή από τους καταναλωτές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα καθημερινής αγοράς από περίπτερα.

Το βιομηχανικό παγωτό, που για πολλούς αποτελούσε πιο εύκολη και γρήγορη επιλογή, ακολουθεί και αυτό την ανοδική πορεία των τιμών που παρατηρείται στην αγορά.

Μικρότερες ποσότητες στα σούπερ μάρκετ

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι σε ορισμένες συσκευασίες παγωτού στα σούπερ μάρκετ η ποσότητα μειώνεται, ενώ οι τιμές αυξάνονται.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, αναφέρει ότι στις συσκευασίες τα ml, δηλαδή ο όγκος, παραμένουν ίδια, αλλά τα γραμμάρια του προϊόντος μειώνονται από 1 έως 7 γραμμάρια.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, συχνά δεν γίνεται αντιληπτή από τον καταναλωτή. Έτσι, η συσκευασία μπορεί να δείχνει ίδια, όμως το πραγματικό βάρος του προϊόντος είναι μικρότερο.

Το φαινόμενο αυτό έρχεται να προστεθεί στις αυξημένες τιμές, δημιουργώντας πρόσθετη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που αγοράζουν παγωτό από τα σούπερ μάρκετ.

Παραδείγματα μειωμένου βάρους

Στα παραδείγματα που αναφέρονται, το παγωτό κύπελλο με αμύγδαλο είχε το 2025 ποσότητα 440 ml και βάρος 299 γραμμάρια, ενώ το 2026 διατηρεί τα 440 ml αλλά μειώνεται στα 297 γραμμάρια.

Στο παγωτό κύπελλο Classic, η συσκευασία των 440 ml αντιστοιχούσε το 2025 σε 297 γραμμάρια, ενώ το 2026 αντιστοιχεί σε 293 γραμμάρια, δηλαδή καταγράφεται μείωση 4 γραμμαρίων.

Στην περίπτωση του παγωτού κύπελλο Caramel, η ποσότητα από 311 γραμμάρια το 2025 μειώνεται σε 310 γραμμάρια το 2026, με τα ml να παραμένουν στα 440.

Για το παγωτό κύπελλο White Cookie, η συσκευασία των 440 ml από 305 γραμμάρια το 2025 υποχωρεί στα 300 γραμμάρια το 2026, καταγράφοντας μείωση 5 γραμμαρίων.

Η επιβάρυνση για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα προϊόν που διατηρεί την ισχυρή του θέση στις καλοκαιρινές αγορές, αλλά πλέον κοστίζει περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η αύξηση των τιμών στα ζαχαροπλαστεία, το υψηλότερο κόστος στα περίπτερα και οι μικρότερες ποσότητες σε ορισμένες συσκευασίες στα σούπερ μάρκετ δημιουργούν μια συνολική εικόνα πίεσης.

Το παγωτό εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο με το καλοκαίρι, όμως για πολλές οικογένειες η αγορά του απαιτεί πλέον μεγαλύτερο υπολογισμό.

Με τις τιμές να παραμένουν αυξημένες και το ενεργειακό κόστος να εξακολουθεί να επηρεάζει τον κλάδο, η αγαπημένη καλοκαιρινή απόλαυση φαίνεται πως φέτος θα κοστίσει περισσότερο στους καταναλωτές.