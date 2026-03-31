«Δουλεύουμε για να σπουδάσουμε» – Οι φοιτητές περιγράφουν τη δύσκολη πραγματικότητα

Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στην καθημερινότητα και τις σπουδές χιλιάδων φοιτητών αναδεικνύουν με επιστολή τους προς τα αρμόδια υπουργεία φοιτητικοί σύλλογοι από πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Οι φοιτητές κάνουν λόγο για συνθήκες που έχουν καταστεί πλέον μη βιώσιμες, επισημαίνοντας την εκτίναξη του κόστους ζωής και σπουδών, την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων και τις σοβαρές ελλείψεις […]

Την οριακή κατάσταση που επικρατεί στην καθημερινότητα και τις σπουδές χιλιάδων φοιτητών αναδεικνύουν με επιστολή τους προς τα αρμόδια υπουργεία φοιτητικοί σύλλογοι από πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Οι φοιτητές κάνουν λόγο για συνθήκες που έχουν καταστεί πλέον μη βιώσιμες, επισημαίνοντας την εκτίναξη του κόστους ζωής και σπουδών, την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων και τις σοβαρές ελλείψεις στη φοιτητική μέριμνα.

Όπως τονίζουν, η ακρίβεια, τα υψηλά ενοίκια και η ανάγκη εργασίας παράλληλα με τις σπουδές οδηγούν ολοένα και περισσότερους νέους σε αδιέξοδο, ενώ εκφράζουν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο εγκατάλειψης των σπουδών τους. Την ίδια στιγμή, ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα που βιώνουν στα πανεπιστήμια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

Κυρία Υπουργέ Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

Εκ μέρους των χιλιάδων φοιτητών και φοιτητριών που εκπροσωπούμε, στέλνουμε αυτή την επιστολή για να επισημάνουμε και να γνωστοποιήσουμε για ακόμα μία φορά την τραγική κατάσταση στις σπουδές και την καθημερινότητά μας, ειδικά με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Η κατάσταση για χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες είναι αυτή τη στιγμή οριακή! Ζητάμε να ικανοποιηθούν επειγόντως τα αιτήματά μας, να παρθούν άμεσα μέτρα για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε και να ζήσουμε αξιοπρεπώς.

Η κατάσταση στα πανεπιστήμια είναι γνωστή εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχει παρθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για την βελτίωσή της. Είναι απαράδεκτη έως και επικίνδυνη η κατάσταση των υποδομών, των φοιτητικών εστιών, η υποστελέχωση που βασανίζει καθημερινά φοιτητές, εργαζόμενους και διδάσκοντες. Ήδη τα τελευταία χρόνια το κόστος σπουδών και ζωής έχουν εκτοξευτεί συνολικά και τα πράγματα μόνο χειροτερεύουν. Τις τελευταίες εβδομάδες όλα αυτά τα προβλήματα έχουν διογκωθεί και δεκάδες ακόμα έχουν προστεθεί, με τις οικονομικές συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πολέμου στον οποίο μπλέκεται και η χώρα μας.

Η κατάσταση έχει καταντήσει μη βιώσιμη για ένα ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα των φοιτητών και των φοιτητριών, αφού καλούμαστε να επωμιστούμε νέα βάρη. Μαζί με την ανησυχία που διογκώνεται για όσα συμβαίνουν, αντιμετωπίζουμε καθημερινά πλέον και το άγχος για το αν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, αφού το κόστος είναι πλέον δυσβάσταχτο για εμάς και τις οικογένειές μας.

Ακούμε συνεχώς υποσχέσεις, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, για δήθεν αναβάθμιση του Πανεπιστημίου μας, για μέτρα ελάφρυνσης απέναντι στην ακρίβεια και στήριξης των νέων, των φοιτητών. Η πραγματικότητα που ζούμε δεν έχει καμία σχέση με αυτή την πλασματική εικόνα.

Αυτή τη στιγμή 1 στους 2 φοιτητές αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε παράλληλα με το πτυχίο μας, αφού ο μισθός των οικογενειών μας τελειώνει στα μέσα του μήνα εξαιτίας της ακρίβειας και της φοροληστείας. Με την ουσιαστική καθήλωση των μισθών και την ακρίβεια σε βασικά είδη, πάλι δυσκολευόμαστε να βγάλουμε το μήνα. Έτσι, οι σπουδές μας μπαίνουν αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα, δεν μπορούμε να αφοσιωθούμε απρόσκοπτα στην επιστήμη μας, ενώ ο ελεύθερος χρόνος που έχουμε είναι ελάχιστος έως ανύπαρκτος.

Η φοιτητική μέριμνα, και ιδιαίτερα η στέγαση, είναι ανεπαρκής και αφορά ελάχιστους. Στη δωρεάν σίτιση υπάρχουν “κόφτες” και όρια που στερούν αυτό το στοιχειώδες δικαίωμα από χιλιάδες φοιτητές. Ταυτόχρονα, τα κυλικεία των σχολών μας – όπου υπάρχουν – έχουν απλησίαστες τιμές.

Οι φοιτητικές εστίες πανελλαδικά καλύπτουν μόνο το 6% των αναγκών, ενώ οι τιμές των ενοικίων «καλπάζουν» χρόνο με το χρόνο, με τις τιμές για μια απλή γκαρσονιέρα να έχουν φτάσει τα 400-500 ευρώ το μήνα. Η μικρή αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, μετά την πίεση που ασκήσαμε, δεν επαρκεί στις σημερινές συνθήκες. Παράλληλα, δεκάδες δωμάτια εστιών παραμένουν αδιάθετα, ενώ εκατοντάδες φοιτητές τα έχουν ανάγκη, εξαιτίας των απαράδεκτων κριτηρίων «φτώχειας» που έχετε θέσει!

Την ίδια στιγμή, δίνονται ψίχουλα για τις ανάγκες μας, με μείωση της τακτικής χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων κατά 50% τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτό έχει τραγικά αποτελέσματα όσον αφορά τις υποδομές, τον διαθέσιμο τεχνικό εξοπλισμό, το διδακτικό και υπόλοιπο εργασιακό προσωπικό στα πανεπιστήμια. Πολλά Ιδρύματα δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμα και λειτουργικές ανάγκες. Είναι επίσης χαρακτηριστική η αναλογία ΔΕΠ / φοιτητών που πριν εφαρμοστεί το άδικο μέτρο των διαγραφών είχε φτάσει στο 1/52, ενώ ακόμα και μετά από αυτό ξεπερνά το 1/39 όπως κατήγγειλαν και φορείς ακαδημαϊκών. Ταυτόχρονα, μετατίθεται στη δική μας «τσέπη» το κόστος αναγκαίων για τις σπουδές μας αναλώσιμων, υλικού και διαφόρων υπηρεσιών, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο το κόστος σπουδών. Με βάση τις ανατιμήσεις, η ήδη ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση για το 2026 δεν φτάνει ούτε για τις λειτουργικές ανάγκες των Ιδρυμάτων.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της επαρχίας αντιμετωπίζουμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Το κόστος της καθημερινής μεταφοράς από και προς τη σχολή μας στις περιοχές που το πανεπιστήμιο είναι μακριά από τον αστικό ιστό έχει γίνει δυσβάσταχτο, με τις αυξήσεις των τιμών να έχουν «χτυπήσει» τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα ΚΤΕΛ. Για όσους σπουδάζουμε σε νησί, οι συνεχείς αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μας αναγκάζουν να πληρώνουμε «χρυσάφι» τα μεταφορικά έξοδα για να επισκεφτούμε τις οικογένειές μας, ενώ το καλοκαίρι σε πολλά νησιά μάς διώχνουν από τα σπίτια ή τις φοιτητικές εστίες για να τα μετατρέψουν σε δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουμε εκφράσει την εναντίωση μας στο νέο χτύπημα που ετοιμάζει η κυβέρνηση στις σπουδές μας με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Ουσιαστικά η επικείμενη αναθεώρηση, θα απελευθερώσει πλήρως την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και θα απαλλάξει πλήρως το κράτος από την ευθύνη χρηματοδότησης του δημοσίου Πανεπιστημίου, εντείνοντας όλα τα παραπάνω προβλήματα και φέρνοντας νέα. Ανοίγει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ το κόστος σπουδών θα εκτοξευτεί με περαιτέρω εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέριμνας. Το δημόσιο πανεπιστήμιο και οι φοιτητές του χρειάζονται στήριξη, όχι νέο χτύπημα!

Ταυτόχρονα, η οποία χρηματοδότηση δίνεται στα Πανεπιστήμια μας, πολλές φορές “στραγγίζεται” από τους διάφορους εργολάβους ή καταλήγει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα πολεμικού περιεχομένου, στα οποία φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενοι έχουν συνολικά εναντιωθεί. Η αναγκαία στήριξη για τις λειτουργικές ανάγκες των Πανεπιστημίων μας, για τη φοιτητική μέριμνα, αλλά και την έρευνα προς όφελος των λαϊκών αναγκών, γίνεται θυσία για να κερδίζουν λίγοι, γίνεται έρευνα για πολεμικούς σκοπούς.

Στις διεκδικήσεις μας μόνιμη απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Πώς όμως βρίσκετε δισεκατομμύρια για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για τις φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές, για επιδοτήσεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους; Γιατί δεν παίρνετε αυτά τα λεφτά για να στηρίξετε εμάς και τα Πανεπιστήμια μας; Τι άλλο πρέπει να γίνει για να πάρετε μέτρα στήριξης ώστε να μην αναγκαστούν χιλιάδες φοιτητές να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους;

Θέλουμε για ακόμα μία φορά να το κάνουμε ξεκάθαρο: Αρνούμαστε να πληρώσουμε τα «σπασμένα» και το λογαριασμό για χάρη των λίγων και των πολέμων τους!

Απαιτούμε τώρα να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας. Ζητάμε συγκεκριμένες απαντήσεις για τα παρακάτω:

Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή πώλησης χονδρικής και λιανικής που περιλαμβάνει και κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του Χρηματιστηρίου της Ενέργειας. Μείωση στις τιμές των φαρμάκων και κατάργηση της συμμετοχής των ασθενών.

Έκτακτο κονδύλι στήριξης στα ΑΕΙ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών λόγω της ακρίβειας, για να δίνονται δωρεάν όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα, για δωρεάν σίτιση χωρίς «κόφτες».

Μείωση και πλαφόν στις τιμές των κυλικείων των σχολών.

Αυξήσεις στους μισθούς, πληρωμή της πρακτικής άσκησης στο ύψος του κατώτατου μισθού, μέτρα στήριξης των εργαζόμενων φοιτητών, ειδικά όσων δουλεύουν σεζόν.

Πλαφόν στα ενοίκια, μείωση και πλαφόν στην τιμή του ρεύματος στη φοιτητική στέγη. Γενναία αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Καμία σκέψη για χαράτσια στις εστίες, συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού σε όλες τις εστίες. Θέρμανση και ψύξη, πλυντήρια, φύλαξη και φωτισμός σε όλες τις εστίες.

Δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ, δωρεάν εισιτήρια σε ακτοπλοΐα και ΚΤΕΛ από και προς τον τόπο σπουδών.

Ένταξη στο καθεστώς αναστολής εργασίας στους εργαζόμενους φοιτητές που μπορεί να πληγούν από τις συνέπειες του πολέμου με πλήρη μισθολογική και ασφαλιστική αποζημίωση.

Καμία σκέψη για αναθεώρηση του άρθρου 16 και επιβολή διδάκτρων στις προπτυχιακές σπουδές.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Φοιτητικών Συλλόγων:

Σχολής Μηχανικών ΠΑΔΑ

Σχολής Επιστημών Υγείας ΠΑΔΑ

Σχολής Επιστημών Τεχνών και Πολιτισμού ΠΑΔΑ

Σχολής Επιστημών Τροφίμων ΠΑΔΑ

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

Γεωλογικού ΕΚΠΑ

Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ

Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ

Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών ΕΚΠΑ

Τοπογράφων ΕΚΠΑ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Οικοτρόφων:

Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Νέων Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ

Φοιτητικής Εστίας Αθηνών