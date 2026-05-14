ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποιοί θα λάβουν «ραβασάκια» με φόρους από το παρελθόν

Η ΑΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο φορολογικές εκκρεμότητες προηγούμενων ετών, με τουλάχιστον 12.000 ειδοποιήσεις για πρόσθετους φόρους και πρόστιμα να προγραμματίζονται πριν από το τέλος του 2026. Οι υποθέσεις εντοπίζονται μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και νέα ψηφιακά εργαλεία.

Οι έλεγχοι αφορούν φορολογούμενους με αδήλωτα αναδρομικά, εισοδήματα από το εξωτερικό, αδήλωτα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά και επαγγελματίες που εμφανίζουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ έχουν σημαντική δραστηριότητα. Η φορολογική διοίκηση επιταχύνει τις διαδικασίες, καθώς αρκετές υποθέσεις κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2026.

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των ελέγχων

Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που έχουν αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις. Οι φορολογικές εκκρεμότητες εντοπίζονται σήμερα μέσα από τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων.

Στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό και ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Κατά προτεραιότητα ελέγχονται και επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ εμφανίζουν σημαντική δραστηριότητα.

Γιατί επιταχύνονται οι έλεγχοι

Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2026. Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ επιταχύνει τους ελέγχους, ώστε να μη χαθεί το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα.

Η επιτάχυνση αφορά περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων και ανακριβών δηλώσεων. Αν δεν κοινοποιηθούν εγκαίρως οι σχετικές πράξεις στους φορολογούμενους, το Δημόσιο χάνει οριστικά το δικαίωμα επιβολής φόρων και κυρώσεων.

Τα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ έχει πλέον τη δυνατότητα να διασταυρώνει ταυτόχρονα στοιχεία από πολλές διαφορετικές πηγές. Στους ελέγχους αξιοποιούνται δεδομένα από τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και δηλώσεις εισοδήματος.

Στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μπαίνουν επίσης στοιχεία από το myDATA, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάσεις ακινήτων και άλλες βάσεις πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται περιπτώσεις όπου τα πραγματικά εισοδήματα δεν συμβαδίζουν με όσα έχουν δηλωθεί στην εφορία.

Οι αποκλίσεις που χτυπούν «καμπανάκι»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου οι τραπεζικές κινήσεις εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν κατά πόσο οι κινήσεις αυτές δικαιολογούνται από τη φορολογική εικόνα του υπόχρεου.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και φορολογούμενοι που εμφανίζουν υψηλές δαπάνες διαβίωσης χωρίς αντίστοιχη φορολογική δυνατότητα. Τα νέα ψηφιακά εργαλεία επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να ολοκληρώνει ηλεκτρονικούς ελέγχους σε πολύ σύντομο χρόνο.

Πότε πρέπει να κοινοποιηθούν τα «ραβασάκια»

Τα εκκαθαριστικά με τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα πρέπει να κοινοποιηθούν στους φορολογούμενους πριν από το τέλος του 2026. Η προθεσμία αυτή είναι κρίσιμη λόγω των κανόνων παραγραφής.

Αν δεν προηγηθεί νόμιμη κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης μέσα στο χρονικό όριο που προβλέπει η νομοθεσία, το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και κυρώσεων. Για αυτό οι έλεγχοι επισπεύδονται.

Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι

Όσοι λάβουν καταλογισμούς θα πρέπει να εξοφλήσουν τα ποσά μέσα σε 30 ημέρες. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για όσους θέλουν να αμφισβητήσουν την πράξη της φορολογικής διοίκησης.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο φορολογούμενος μπορεί να καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή, ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης. Η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια δεν μπορεί να γίνει απευθείας, καθώς προηγείται υποχρεωτικά η εξέταση από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.