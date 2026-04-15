Φοροδιαφυγή: Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

«Σαφάρι» ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής διενεργεί η ΑΑΔΕ με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να εντοπίσει «μαύρο» χρήμα από ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες και να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα της.

Παράλληλα επισημαίνεται πως η φορολογική διοίκηση δίνει έμφαση σε στοχευμένες παρεμβάσεις, βάσει στοιχείων που προκύπτουν από φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, στοιχεία από ακίνητα (Ε9, Κτηματολόγιο), δεδομένα από POS και ταμειακές μηχανές.

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Αξίζει να σημειωθεί πως, οι Αρχές περνούν από κόσκινο υποθέσεις όπου υπάρχει:

υποψία για μεγάλη φοροδιαφυγή αλλά και όταν υπάρχουν μεγάλες επιστροφές φόρου, μεταβιβάσεις ακινήτων και γονικές παροχές.

εισαγγελική εντολή

Αλλά στο στόχαστρο βρίσκονται και ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης οι ελεγκτές μπορούν να «σκανάρουν» όλο το ψηφιακό αρχείο, δηλώσεις, δεδομένα από το Ε9, ακίνητα ενώ συγκρίνουν εισοδήματα με δαπάνες και εκεί εντοπίζουν αν υπάρχουν αποκλίσεις ή αν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μοτίβα παραβατικότητας.