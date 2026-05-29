Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν τα θέματα στην Έκθεση ΓΕΛ

H αγωνία έχει χτυπήσει «κόκκινο» με την πρεμιέρα των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Έκθεση– Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή 29/5 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τους υποψήφιους στα ΓΕΛ.

Τα θέματα αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας, γύρω στις 10 το πρωί.

Για άλλη μια χρονιά, το iPaidia.gr σε συνεργασία με τα Φροντιστήρια Αξία θα δημοσιεύσει άμεσα τις απαντήσεις στα Θέματα Πανελληνίων 2026.

Υπενθυμίζουμε ότι, το 2025, το θέμα της Έκθεσης επικεντρώθηκε στη δημιουργικότητα και ζητήθηκε από τους υποψήφιους να συντάξουν ένα άρθρο.

Στο κείμενο αυτό, οι μαθητές έπρεπε να εξηγήσουν για ποιο λόγο το σύγχρονο σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τη δημιουργικότητα των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και να αναφέρουν με ποιον τρόπο οι ίδιοι επιλέγουν να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους στην προσωπική τους ζωή.

Το iPaidia.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Αξία, θα δημοσιεύσει άμεσα τις απαντήσεις των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων .

Η ώρα προσέλευσης και η διάρκεια εξέτασης

Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί στις 08:30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00, ενώ η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και το δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Απαραίτητο είναι επίσης στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, ενώ επιτρέπονται γόμα, ξύστρα, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό και ρολόι χειρός, όχι όμως smartwatch.

Τι ισχύει για το τετράδιο των εξετάσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιούν με προσοχή τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί.

Δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, καθώς οι σελίδες θεωρούνται επαρκείς για την καταγραφή των απαντήσεων.

Η χρήση πρόχειρου

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου ως πρόχειρο.

Σε αυτές τις σελίδες πρέπει να αναγράφεται καθαρά η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ», ενώ οι συγκεκριμένες σελίδες δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση.

Τι πρέπει να αποφεύγουν στο τετράδιο

Κατά την αναγραφή των ονομαστικών στοιχείων και των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου.

Δεν πρέπει επίσης να τσαλακώνουν το τετράδιο, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στη διαδικασία εξέτασης και βαθμολόγησης.

Τα αντικείμενα που απαγορεύονται

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις και διορθωτικό οποιασδήποτε μορφής.

Απαγορεύονται επίσης κινητά τηλέφωνα, άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και υπολογιστικές μηχανές.

Τι ισχύει για τα κινητά τηλέφωνα

Η κατοχή κινητού τηλεφώνου μέσα στην αίθουσα εξέτασης απαγορεύεται, ακόμη και αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Η παράβαση αυτή αποτελεί επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού, ενώ όποιος υποψήφιος έχει μαζί του κινητό κατά την προσέλευση στο Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να το παραδώσει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής και να το παραλάβει μετά τη λήξη της εξέτασης.