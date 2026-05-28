Πανελλήνιες 2026: Πώς το άγχος των εξετάσεων γίνεται οικογενειακή υπόθεση

Πίνακας περιεχομένων

Το άγχος των σχολικών εξετάσεων επηρεάζει όχι μόνο τους μαθητές αλλά και τους γονείς, με ειδικούς να τονίζουν ότι η πίεση μέσα στο σπίτι μπορεί να μεταφερθεί στα παιδιά.

Πανελλήνιες 2026 – Το άγχος των εξετάσεων δεν βαραίνει μόνο τους μαθητές, αλλά συχνά επηρεάζει και ολόκληρη την οικογένεια, με τους γονείς να βιώνουν τη διαδικασία με έντονη αγωνία.

Στη Βρετανία, ειδικοί και καθηγητές επισημαίνουν όλο και συχνότερα ότι η πίεση των εξετάσεων μεταφέρεται μέσα στο σπίτι, επηρεάζοντας τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς τους.

Όταν οι εξετάσεις αγχώνουν και τους γονείς

Δημοσιεύματα των Times και του Guardian περιγράφουν οικογένειες που για εβδομάδες ζουν γύρω από το πρόγραμμα διαβάσματος, τις επαναλήψεις, τα ιδιαίτερα μαθήματα και τους βαθμούς.

Ορισμένοι γονείς παραδέχονται ότι κοιμούνται δύσκολα, αγχώνονται περισσότερο από τα παιδιά τους και αισθάνονται πως οι εξετάσεις μοιάζουν να καθορίζουν ολόκληρο το μέλλον της οικογένειας.

Τα σημάδια άγχους στα παιδιά

Η πίεση των εξετάσεων μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετικούς τρόπους στα παιδιά και στους εφήβους.

Πανελλήνιες 2026: Ολοήμερη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψήφιους την περίοδο των Πανελλαδικών – Τι είναι το «Connected Parents» που έρχεται

Κάποια παιδιά γίνονται πιο νευρικά και ευερέθιστα, ενώ άλλα απομονώνονται, δυσκολεύονται να κοιμηθούν, χάνουν την όρεξή τους ή παραπονιούνται συχνότερα για πόνους στο στομάχι και πονοκεφάλους.

Ο φόβος της απογοήτευσης

Υπάρχουν παιδιά που σταματούν να ενδιαφέρονται ακόμη και για δραστηριότητες που συνήθως αγαπούν, επειδή νιώθουν ψυχικά εξαντλημένα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτές οι αντιδράσεις δεν συνδέονται πάντα μόνο με το διάβασμα, αλλά και με τον φόβο μήπως απογοητεύσουν τους γονείς τους, αναφέρει το ertnews.gr.

Οι εξετάσεις ως οικογενειακή υπόθεση

Σε αρκετές οικογένειες, η περίοδος των εξετάσεων αλλάζει ολόκληρη την καθημερινότητα του σπιτιού.

Πανελλήνιες 2026: Πώς επιλέγονται τα θέματα

Υπάρχουν γονείς που ακυρώνουν εξόδους, περιορίζουν δραστηριότητες και δημιουργούν ένα σταθερό κλίμα αγωνίας μέχρι να ολοκληρωθεί η εξεταστική περίοδος.

Η πίεση του συνεχούς ελέγχου

Ορισμένοι γονείς παρακολουθούν διαρκώς το πρόγραμμα διαβάσματος, ρωτούν συνεχώς αν το παιδί έχει προετοιμαστεί αρκετά και προσπαθούν να ελέγξουν κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν αυτή η αγωνία γίνεται υπερβολική, μπορεί άθελά τους να μεταφέρει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα παιδιά.

Πώς πρέπει να γίνεται η συζήτηση

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι φράσεις όπως «από αυτές τις εξετάσεις εξαρτώνται όλα» ή «αν αποτύχεις, δεν θα έχεις μέλλον» επιβαρύνουν την ψυχολογία των εφήβων.

Πιο βοηθητικό θεωρείται ένα ήρεμο περιβάλλον, όπου το παιδί μπορεί να μιλήσει χωρίς να φοβάται ότι θα κριθεί ή ότι θα απογοητεύσει τους δικούς του ανθρώπους.

Ο ρόλος του «γονιού ελικόπτερο»

Μέσα σε αυτό το κλίμα επανέρχεται και η συζήτηση για τους λεγόμενους «γονείς ελικόπτερα».

Πρόκειται για γονείς που, από αγάπη και αγωνία, προσπαθούν να ελέγχουν κάθε δυσκολία που συναντά το παιδί τους, παρακολουθώντας διαρκώς τη μελέτη και παρεμβαίνοντας σε κάθε πρόβλημα.

Η υπερπροστασία μπορεί να αυξήσει το άγχος

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η υπερβολική προστασία δεν βοηθά πάντα το παιδί να διαχειριστεί την πίεση.

Αντίθετα, μπορεί να ενισχύσει το άγχος του, επειδή του περνά το μήνυμα ότι κάθε αποτυχία είναι καταστροφή και ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς συνεχή βοήθεια.

Λιγότερη πίεση, περισσότερη διαθεσιμότητα

Σε πρόσφατο άρθρο του Guardian, ένας γονιός περιέγραφε τη συμβουλή που έλαβε για την περίοδο των εξετάσεων με τη φράση «κρατήστε το στόμα σας κλειστό και την πόρτα ανοιχτή».

Το νόημα της συμβουλής είναι απλό: λιγότερες ερωτήσεις, λιγότερη πίεση και περισσότερη διαθεσιμότητα όταν το παιδί θελήσει πραγματικά να μιλήσει.

Η σημασία της ισορροπίας

Τα παιδιά την περίοδο των εξετάσεων δεν χρειάζονται έναν ακόμη άνθρωπο που θα τους δημιουργεί άγχος, αλλά έναν ήρεμο ενήλικα που θα τα κάνει να νιώθουν ασφαλή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να είναι απόμακροι ή αδιάφοροι. Σημαίνει ότι χρειάζεται παρουσία, ενδιαφέρον και συναισθηματική στήριξη, αλλά και χώρος για ξεκούραση και ανάσα.

Φροντίδα και για τους γονείς

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι και οι ίδιοι οι γονείς χρειάζονται φροντίδα την περίοδο των εξετάσεων.

Το άγχος μεταδίδεται εύκολα μέσα στο σπίτι και τα παιδιά συχνά «διαβάζουν» περισσότερο τη διάθεση των γονιών τους παρά τα λόγια τους.

Οι εξετάσεις κάποτε τελειώνουν

Μικρές στιγμές χαλάρωσης, μια ήρεμη συζήτηση ή μια βόλτα με το παιδί μπορούν να μειώσουν την ένταση μέσα στο σπίτι.

Οι εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή, αλλά δεν είναι το μοναδικό πράγμα που καθορίζει το μέλλον ή την αξία ενός παιδιού.

ΕΡΤnews.gr