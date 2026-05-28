Συντάξεις: Τα νέα μέτρα για αυξήσεις, επίδομα και προσωπική διαφορά

Νέο πακέτο μέτρων για τους συνταξιούχους προωθείται με μόνιμο επίδομα 300 ευρώ, αύξηση συντάξεων από το 2027 και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Πακέτο μέτρων για τη στήριξη των συνταξιούχων προωθεί η κυβέρνηση, με παρεμβάσεις που αφορούν οικονομικές ενισχύσεις, αυξήσεις συντάξεων και αλλαγές σε εκκρεμότητες του ασφαλιστικού.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το μόνιμο επίδομα των 300 ευρώ, η αύξηση των συντάξεων από το 2027, η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας.

Μόνιμο επίδομα 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο

Κεντρικό μέτρο του πακέτου αποτελεί η καθιέρωση μόνιμου επιδόματος ύψους 300 ευρώ.

Το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περισσότερους από 420.000 συνταξιούχους, ενισχύοντας το εισόδημα των δικαιούχων σε σταθερή ετήσια βάση.

Ποιοι περιλαμβάνονται στους δικαιούχους

Στους δικαιούχους του μόνιμου επιδόματος περιλαμβάνονται και χήρες που έχουν ως μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη χηρείας.

Η πρόβλεψη αφορά δικαιούχους από την ηλικία των 60 ετών, σύμφωνα με το πλαίσιο των μέτρων που προωθούνται.

Αύξηση συντάξεων από το 2027

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση των συντάξεων κατά 2,6% από το 2027.

Η πρώτη πίστωση αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2026 και θα αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Τέλος στην προσωπική διαφορά

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2027.

Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει σε περίπου 670.000 συνταξιούχους να λαμβάνουν στο εξής ολόκληρη την εκάστοτε αύξηση στη σύνταξή τους.

Εξαγορά χρόνου και για την επικουρική σύνταξη

Στα νέα μέτρα περιλαμβάνεται και η δυνατότητα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης για την επικουρική σύνταξη.

Η ρύθμιση αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που δεν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης.

Σταδιακή κατάργηση της προσωρινής σύνταξης

Την ίδια ώρα, δρομολογείται σταδιακά η κατάργηση της προσωρινής σύνταξης.

Η αλλαγή θα ξεκινήσει αρχικά από τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, με στόχο την επιτάχυνση των οριστικών απονομών.

Ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στην εθνική σύνταξη, ούτε υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών.