Συντάξεις: Το σχέδιο για αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης το 2027

Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων σχεδιάζονται για το 2027, με αναμόρφωση των κλιμάκων στις κύριες συντάξεις και ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάργησης της κράτησης στις επικουρικές.

Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο για το 2027, με επίκεντρο τις κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ.

Η ΕΑΣ επιβάλλεται σήμερα σε περίπου 400.000 συνταξιούχους, ενώ οι συνταξιούχοι ζητούν σταθερά την κατάργησή της, κάνοντας λόγο για άδικη επιβάρυνση που έχει αφαιρέσει πάνω από 15 δισ. ευρώ από τις συντάξεις τους.

Το σχέδιο για τις κύριες συντάξεις

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων στις κύριες συντάξεις, μέσα από αναμόρφωση των σημερινών κλιμάκων.

Το σχέδιο βρίσκεται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από το 2024 και προβλέπει την αντικατάσταση των 8 σημερινών κλιμακίων από 4 νέες κλίμακες.

Πώς θα αλλάξει ο υπολογισμός της ΕΑΣ

Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι κρατήσεις της ΕΑΣ.

Σήμερα η κράτηση υπολογίζεται σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης. Με το νέο σενάριο, θα υπολογίζεται όπως η φορολογία, δηλαδή μόνο στη διαφορά του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακας.

Τι εξετάζεται για τις επικουρικές συντάξεις

Στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τις επικουρικές συντάξεις.

Η συγκεκριμένη κράτηση επιβάλλεται σήμερα σε επικουρικές άνω των 300 ευρώ, τις οποίες λαμβάνουν περίπου 280.000 συνταξιούχοι.

Οι απώλειες που προβλέπονται για το 2026

Μόνο το 2026, περισσότεροι από 400.000 συνταξιούχοι ή οι κληρονόμοι τους αναμένεται να χάσουν συνολικά 888 εκατ. ευρώ από την ΕΑΣ.

Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, το ποσό αυτό αφορά συνταξιούχους με κύρια μεικτή σύνταξη άνω των 1.468 ευρώ και επικουρική μεικτή σύνταξη άνω των 300 ευρώ.

Οι κρατήσεις σε κύριες και επικουρικές

Από τα 888 εκατ. ευρώ, τα 721 εκατ. ευρώ προέρχονται από τις κύριες συντάξεις και τα 167 εκατ. ευρώ από τις επικουρικές.

Οι περικοπές κυμαίνονται από 3% έως 14% στις κύριες συντάξεις και από 3% έως 10% στις επικουρικές, με τους συντελεστές να παραμένουν ίδιοι.

Τι έχει επισημάνει ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισημάνει προς το υπουργείο Εργασίας ότι η ΕΑΣ θα πρέπει να εφαρμόζεται με αναλογικό και δικαιότερο τρόπο.

Σύμφωνα με τη σχετική θέση, η κράτηση πρέπει να επιβάλλεται στη διαφορά του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακας και όχι σε ολόκληρη τη σύνταξη, όπως γίνεται σήμερα.

Το πρόβλημα της υπέρμετρης επιβάρυνσης

Ο σημερινός τρόπος υπολογισμού οδηγεί, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, σε υπέρμετρη επιβάρυνση συνταξιούχων που ασφαλίστηκαν για πολλά χρόνια.

Πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους που λαμβάνουν μεγαλύτερες συντάξεις και επιβαρύνονται από την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή στο σύνολο της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Η εκκρεμότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Το ζήτημα εξετάζεται και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο έχει αποδεχθεί προσφυγή συνταξιούχου του Δημοσίου.

Η διαδικασία ανοίγει τον δρόμο για πιλοτική δίκη στην Ολομέλεια του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου, το οποίο καλείται να αποφανθεί οριστικά στις 10 Ιουνίου 2026.

Το κρίσιμο ερώτημα για τον τρόπο υπολογισμού

Ο πυρήνας της διαφοράς δεν αφορά την ύπαρξη της εισφοράς, η οποία έχει κριθεί κατά βάση συνταγματική για τα έτη μετά το 2019.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η επιβολή ενιαίου συντελεστή στο σύνολο της σύνταξης είναι συμβατή με τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας ή αν η ΕΑΣ πρέπει να εφαρμόζεται κλιμακωτά, με εξαίρεση βασικού ποσού που προσδιορίζεται στα 1.400 ευρώ.

Με πληροφορίες από Τα Νέα