ΕΛΑΣ: Αυτό είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Σε λειτουργία τέθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα συγκέντρωσης υπογραφών για την Ιδρυτική Διακήρυξη της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με την ονομασία «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Η ιστοσελίδα myelas.gr ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα, το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο.

Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν τη στήριξή τους υπογράφοντας την Ιδρυτική Διακήρυξη, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της οργανωτικής και πολιτικής βάσης του νέου σχήματος.

Η πλατφόρμα myelas.gr λειτουργεί πλέον το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο συμμετοχής στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο κόμμα του και αιφνιδίασε τους πάντες με την ονομασία του: «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται από νωρίς το βράδυ της Τρίτης (26.5.26) στο Θησείο περιμένοντας τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ανέβει στην ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα και να παρουσιάσει τόσο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος όσο και το όνομα αυτού. Τα χρώματα εξάλλου ήταν γνωστά, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε αποκαλύψει πως τα χρώματα θα είναι το «μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων». Ωστόσο, κανείς δεν περίμενε και ελάχιστοι γνώριζαν το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος: «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Από τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του, ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να δώσει στην επιστροφή του χαρακτήρα κοινωνικής ανάγκης και όχι προσωπικής επανόδου.

«Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το νέο εγχείρημα ως απάντηση στο κάλεσμα πολιτών που, όπως είπε, του ζητούσαν να «βγει μπροστά» ώστε να υπάρξει ξανά προοπτική πολιτικής αλλαγής.

«Σήμερα είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από φιλοδοξία, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μια κοινωνία να ασφυκτιά», σημείωσε, συμπυκνώνοντας το βασικό πολιτικό μήνυμα της νέας του προσπάθειας στη φράση: «Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής».