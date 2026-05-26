ΥΠΕΘΟ: Τι προβλέπει το νέο πακέτο μέτρων για ενοίκια, Airbnb, οφειλές

Πίνακας περιεχομένων

Το νέο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ περιλαμβάνει μέτρα ύψους 800 εκατ. ευρώ για οικογένειες, συνταξιούχους, αγρότες και οφειλέτες, μαζί με παρεμβάσεις για στέγαση και βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Το σχέδιο βρίσκεται στην τελική ευθεία και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε διαβούλευση, περιλαμβάνοντας ρυθμίσεις για τη στέγαση, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τις οικονομικές ενισχύσεις και τη διαχείριση παλαιών οφειλών.

Πάγωμα νέων αδειών Airbnb στη Θεσσαλονίκη

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις του πολυνομοσχεδίου αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να παγώσει η έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, με στόχο να περιοριστεί η εκτίναξη των ενοικίων και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Παράλληλα, αυστηροποιείται συνολικά η λειτουργία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή νέες προδιαγραφές ασφαλείας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται έλεγχοι και αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις για ιδιοκτήτες πολλών ακινήτων, με το στεγαστικό ζήτημα να βρίσκεται στο επίκεντρο των διατάξεων.

Επιστροφή ενοικίων σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές

Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η ρύθμιση για την επιστροφή δύο ενοικίων σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Το μέτρο αφορά γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, εντασσόμενο στο ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη στέγαση.

Η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί

Το πακέτο μέτρων προβλέπει έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Η καταβολή έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουνίου και αφορά σχεδόν 1 εκατ. οικογένειες, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο υπό κατάρτιση πολυνομοσχέδιο.

Αυξημένη ενίσχυση για συνταξιούχους

Για τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών, η οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 300 ευρώ από 250 ευρώ.

Παράλληλα, διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων.

Τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Για τους άγαμους, το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στα 25.000 ευρώ από 14.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας ανεβαίνει στα 300.000 ευρώ από 200.000 ευρώ.

Για έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αναπροσαρμόζεται στα 35.000 ευρώ από 26.000 ευρώ, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας μπορεί να φτάνει έως τις 400.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χήρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χηρείας αποτελεί το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν.

Αλλαγές στην επιστροφή ενοικίου

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου.

Το όριο αυξάνεται από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ και από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες φτάνει έως τις 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Παράταση της επιδότησης στα λιπάσματα

Στα μέτρα περιλαμβάνεται και η παράταση της επιδότησης στα λιπάσματα έως και τον Αύγουστο.

Η κάλυψη ανέρχεται στο 15% της αξίας και αφορά περίπου 250.000 αγρότες, ενισχύοντας τον αγροτικό τομέα μέσα από το ίδιο πακέτο παρεμβάσεων.

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Για τους οφειλέτες, προβλέπεται δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ρυθμίζουν τα χρέη τους.

Η κατάσχεση θα μπορεί να αίρεται όταν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις προς τη φορολογική διοίκηση.

Επέκταση του εξωδικαστικού μηχανισμού

Το πολυνομοσχέδιο επεκτείνει και το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Πλέον θα μπορούν να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, μέτρο που εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

Ρύθμιση έως 72 δόσεις για παλαιές οφειλές

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών αρρύθμιστων οφειλών σε έως 72 δόσεις.

Το μέτρο αφορά 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 284.000 νομικά πρόσωπα, με οφειλές ύψους 95,3 δισ. ευρώ που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023.

Οι οφειλές αυτές θα μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς των 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών από την 1η Ιανουαρίου 2024.