Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές – Ποιές διαδικασίες επηρεάζονται

Από την 1η Ιουνίου αλλάζει η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων μεταξύ κινητών Apple και Android, με στόχο ευκολότερη εναλλαγή συσκευών και μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα.

Τα κινητά τηλέφωνα Apple και Android μπαίνουν σε νέα φάση διαλειτουργικότητας από την 1η Ιουνίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την απλοποίηση της μεταφοράς δεδομένων από τη μία συσκευή στην άλλη.

Μετά την καθιέρωση των καθολικών φορτιστών για όλα τα smartphones, ο νέος στόχος είναι να περιοριστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι χρήστες όταν αλλάζουν κινητό, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν.

Η αλλαγή στη μεταφορά δεδομένων

Η βασική παρέμβαση αφορά τη δυνατότητα πιο εύκολης μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συσκευών Apple και Android. Μέχρι σήμερα, η μετάβαση από το ένα οικοσύστημα στο άλλο θεωρείται δύσκολη, κυρίως λόγω των διαφορών ανάμεσα στο iOS και το Android.

Το χάσμα ανάμεσα στους δύο κυρίαρχους κόσμους της κινητής τηλεφωνίας έχει δημιουργήσει δυσκολίες για τους χρήστες που θέλουν να αλλάξουν συσκευή. Η νέα κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει στο να κάνει αυτή τη διαδικασία πιο απλή και άμεση.

Ο ρόλος του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές

Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές, ο οποίος προβλέπει ότι οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να διασφαλίζουν πραγματική φορητότητα δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, Apple και Google εργάζονται πάνω σε κοινή λύση που θα επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν απευθείας πληροφορίες κατά την εγκατάσταση μιας νέας συσκευής. Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται επαφές, μηνύματα, φωτογραφίες και δεδομένα εφαρμογών.

Τι σημαίνει για τους χρήστες

Η νέα διαδικασία αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις δυσκολίες που συνδέονται με τη μετάβαση από το ένα οικοσύστημα στο άλλο. Έτσι, η αλλαγή κινητού δεν θα εξαρτάται στον ίδιο βαθμό από το αν ο χρήστης μετακινείται από iPhone σε Android ή αντίστροφα.

Η παρέμβαση στοχεύει να δώσει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής στους χρήστες, καθώς η μεταφορά βασικών δεδομένων θα γίνεται πιο εύκολα κατά τη ρύθμιση της νέας συσκευής.

Το άνοιγμα του iOS σε συσκευές τρίτων

Η αλλαγή συνδέεται και με την ευρύτερη διαδικασία διαλειτουργικότητας που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι την 1η Ιουνίου 2026, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο του 2025, η Apple θα πρέπει να κάνει το iOS πιο ανοιχτό σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών.

Στις προγραμματισμένες βελτιώσεις περιλαμβάνεται η δυνατότητα smartwatches εκτός Apple να διαχειρίζονται ειδοποιήσεις iPhone. Προβλέπεται επίσης ταχύτερη αντιστοίχιση με εξωτερικά αξεσουάρ.

Πιο κοντά στην εμπειρία του Apple Watch

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται στο iOS έχουν στόχο να φέρουν την εμπειρία χρήσης συσκευών τρίτων πιο κοντά σε αυτήν που προσφέρεται σήμερα στο Apple Watch.

Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα μπορούν να αξιοποιούν ευκολότερα συσκευές και αξεσουάρ που δεν ανήκουν στο οικοσύστημα της Apple, μειώνοντας τους περιορισμούς που ίσχυαν έως τώρα.

Ο στόχος των νέων μέτρων

Συνολικά, τα μέτρα που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπούν στη μείωση των εμποδίων ανάμεσα στα διαφορετικά οικοσυστήματα κινητής τηλεφωνίας.

Η ευκολότερη μεταφορά δεδομένων και η μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών και αξεσουάρ συνδέονται με την προσπάθεια να ενισχυθεί η ελευθερία επιλογής των χρηστών στην αγορά των smartphones.