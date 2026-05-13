Τι αλλάζει από 1η Ιουνίου στα κινητά – Τι θα ισχύει για iOS και Android

Πίνακας περιεχομένων

Από την 1η Ιουνίου 2026 η αλλαγή κινητού ανάμεσα σε Apple και Android αναμένεται να γίνει ευκολότερη, με βάση τις νέες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φορητότητα δεδομένων και διαλειτουργικότητα.

Τα κινητά τηλέφωνα μπαίνουν σε νέα φάση από την 1η Ιουνίου 2026, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί αλλαγές που κάνουν πιο εύκολη τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε συσκευές Apple και Android. Ο στόχος είναι οι χρήστες να μπορούν να αλλάζουν τηλέφωνο χωρίς να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια που μέχρι σήμερα δημιουργούσε η μετάβαση από το ένα λειτουργικό σύστημα στο άλλο.

Μετά την καθιέρωση κοινών φορτιστών για όλα τα smartphones, η νέα παρέμβαση της ΕΕ επικεντρώνεται στη φορητότητα των δεδομένων και στη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών οικοσυστημάτων. Η αλλαγή αφορά κυρίως το χάσμα ανάμεσα στο iOS και το Android, το οποίο έκανε την εναλλαγή συσκευών πιο περίπλοκη για πολλούς χρήστες.

Γιατί αλλάζει η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων

Η νέα κατεύθυνση συνδέεται με την ανάγκη να μειωθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι χρήστες όταν αλλάζουν κινητό τηλέφωνο. Μέχρι σήμερα, η μετάβαση από Apple σε Android ή αντίστροφα μπορούσε να είναι δύσκολη, καθώς τα δύο οικοσυστήματα λειτουργούσαν με διαφορετικούς κανόνες και περιορισμούς.

Δασικά ακίνητα και δασικοί χάρτες: Τι προβλέπει ο νόμος 5299/2026 για τα συμβόλαια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να κάνει τη διαδικασία πιο απλή, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί η κάθε συσκευή. Έτσι, η αλλαγή τηλεφώνου δεν θα εξαρτάται τόσο έντονα από το αν ο χρήστης παραμένει στο ίδιο οικοσύστημα ή μετακινείται σε διαφορετικό.

Ο ρόλος του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές. Ο συγκεκριμένος νόμος απαιτεί από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να εξασφαλίζουν πραγματική φορητότητα δεδομένων για τους χρήστες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Apple και η Google εργάζονται πάνω σε κοινή λύση που θα επιτρέπει τη μεταφορά πληροφοριών απευθείας κατά την εγκατάσταση μιας νέας συσκευής. Στόχος είναι να μειωθούν σημαντικά οι δυσκολίες που εμφανίζονται όταν κάποιος περνά από το ένα οικοσύστημα στο άλλο.

Ποια δεδομένα θα μπορούν να μεταφέρονται

Η νέα λύση αναμένεται να διευκολύνει τη μεταφορά βασικών πληροφοριών, όπως επαφές, μηνύματα και φωτογραφίες. Πρόκειται για δεδομένα που οι χρήστες χρειάζονται άμεσα όταν ενεργοποιούν ένα νέο κινητό τηλέφωνο.

ΝΕΟ φαρμακείο αυτοκινήτου: Πότε αρχίζουν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα

Στη διαδικασία περιλαμβάνονται επίσης δεδομένα εφαρμογών. Με αυτόν τον τρόπο, η εγκατάσταση νέας συσκευής μπορεί να γίνει πιο ομαλή, χωρίς να απαιτούνται σύνθετα βήματα ή πρόσθετες δυσκολίες λόγω διαφορετικού λειτουργικού συστήματος.

Τι σημαίνει η διαλειτουργικότητα για το iOS

Η αλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στη μεταφορά δεδομένων, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία διαλειτουργικότητας που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι την 1η Ιουνίου 2026, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο του 2025, η Apple θα πρέπει να κάνει το iOS πιο ανοιχτό σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών.

Ανάμεσα στις βελτιώσεις που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνεται η δυνατότητα για smartwatches εκτός Apple να διαχειρίζονται ειδοποιήσεις iPhone. Προβλέπεται επίσης ταχύτερη αντιστοίχιση με εξωτερικά αξεσουάρ.

Τι αλλάζει για τα αξεσουάρ και τα smartwatches

Με τις νέες απαιτήσεις, η εμπειρία χρήσης συσκευών τρίτων κατασκευαστών αναμένεται να πλησιάσει περισσότερο σε αυτήν που σήμερα συνδέεται με το Apple Watch. Αυτό αφορά κυρίως τη διαχείριση ειδοποιήσεων και τη σύνδεση εξωτερικών αξεσουάρ.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η διαλειτουργικότητα δεν αφορά μόνο τη μεταφορά δεδομένων από ένα κινητό σε άλλο. Αφορά και τη δυνατότητα διαφορετικών συσκευών να συνεργάζονται πιο άμεσα με το iPhone, χωρίς τους περιορισμούς που υπήρχαν μέχρι τώρα.

Ο στόχος των νέων μέτρων

Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύουν στη μείωση των εμποδίων ανάμεσα στα ψηφιακά οικοσυστήματα. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα μπορούν να αλλάζουν συσκευή ή λειτουργικό σύστημα με μεγαλύτερη ευκολία.

Η συνολική κατεύθυνση είναι να ενισχυθεί η ελευθερία επιλογής των χρηστών. Η μεταφορά δεδομένων, η σύνδεση αξεσουάρ και η χρήση συσκευών τρίτων κατασκευαστών εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο αλλαγών που επιχειρεί να κάνει την αγορά κινητών πιο ανοιχτή.