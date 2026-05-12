Aπεργία την Τετάρτη 13/5 στο δημόσιο, αναλυτικός οδηγός – Ποιοί κατεβαίνουν στους δρόμους, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13/05, κατόπιν απόφασης της ΑΔΕΔΥ.
Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10:30 το πρωί.
ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 13/5 – Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι
Η ΑΔΕΔΥ εστιάζει στα εξής:
-Μισθολογικές αυξήσεις: Οριζόντια ενίσχυση των αποδοχών για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης.
-Δώρα: Πλήρης επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
Απεργία 13 Μαΐου: Τι θα ισχύσει για ΜΜΜ
-Θεσμικές αλλαγές: Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα.
Τι ισχύει για τη λειτουργία των σχολείων
Λόγω της ενεργής συμμετοχής των εκπαιδευτικών, αναμένονται εκτεταμένες δυσλειτουργίες στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η διεξαγωγή των μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των απεργών σε κάθε σχολείο, με τους γονείς να καλούνται σε επικοινωνία με τις διευθύνσεις.
Η εικόνα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Προς το παρόν, η συμμετοχή των εργαζομένων στα ΜΜΜ παραμένει υπό εξέταση. Τα αρμόδια σωματεία δεν έχουν προβεί σε οριστικές ανακοινώσεις για το αν θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας ή αν θα συμμετάσχουν πλήρως στην απεργία.
