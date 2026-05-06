Απεργία 13 Μαΐου: Τι θα ισχύσει για ΜΜΜ

Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχεται ο δημόσιος τομέας, με την ΑΔΕΔΥ να έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία για την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν την αντίθεσή τους σε ζητήματα όπως το νέο πειθαρχικό δίκαιο, η προοπτική άρσης της μονιμότητας και οι σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές.

Τα βασικά αιτήματα

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται:

η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού,

αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με βάση το αυξημένο κόστος ζωής,

η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών,

η ενίσχυση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους σε θεσμικές αλλαγές, όπως το νέο πειθαρχικό πλαίσιο, η υπό συζήτηση συνταγματική αναθεώρηση και πιθανές παρεμβάσεις στο καθεστώς μονιμότητας.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Σε ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ συνδέει την απεργία με τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, τονίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των εισοδημάτων και αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Μεταξύ άλλων, τίθενται αιτήματα για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ζητήματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τις συλλογικές συμβάσεις και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Αναφορικά με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, το τοπίο παραμένει ρευστό. Η συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εξετάζεται, καθώς τα αρμόδια σωματεία δεν έχουν λάβει ακόμη τις τελικές τους αποφάσεις για το εάν θα προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ή εάν θα λάβουν μέρος στην 24ωρη απεργία.