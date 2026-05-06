Πότε είναι της Αναλήψεως 2026: Τι ισχύει με τα σχολεία

Η Ανάληψη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τιμάται κάθε χρόνο 40 ημέρες μετά το Πάσχα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της επίγειας παρουσίας του Χριστού. Για το 2026, η γιορτή «πέφτει» την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Το εκκλησιαστικό αυτό γεγονός αφορά την ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς, παρουσία των μαθητών του, και συνδέεται άμεσα με τη θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως αποτυπώνεται και στο Σύμβολο της Πίστεως.

Ανάληψη 2026: Τι ισχύει για τα σχολεία

Παρά τη σπουδαιότητα της ημέρας, η Ανάληψη δεν αποτελεί επίσημη αργία, γεγονός που σημαίνει ότι τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά.

Ωστόσο, φέτος η ημέρα συμπίπτει με τη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές όπου οι Άγιοι είναι πολιούχοι να προβλέπεται τοπική αργία και κλειστά σχολεία.

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Σχολεία δεν θα λειτουργήσουν σε περιοχές όπως τα Άνω Λιόσια, οι Σάπες, το Καστελλόριζο, η Φυλή, η Δεσκάτη, το Μαρκόπουλο Αττικής, η Γλυφάδα, η Μαλεσίνα, το Αμύνταιο και το Ζεφύρι.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και σε δήμους όπου πολιούχος είναι η ίδια η εορτή της Αναλήψεως, όπως στα Βριλήσσια και τη Σίφνο.