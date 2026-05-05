Ζαχαράκη: Πώς το EduPlan αλλάζει την εκπαίδευση

Το EduPlan παρουσιάζεται ως βασικό εργαλείο για την κάλυψη κενών και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης έως το 2026.

Το EduPlan βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών στην εκπαίδευση, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των εκπαιδευτικών πόρων έως το 2026. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τα διαχρονικά προβλήματα κάλυψης κενών και οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η παρέμβαση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπου τέθηκε το ζήτημα των ελλείψεων σε σχολικές μονάδες και της ανάγκης για πιο αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης.

Η αφορμή της συζήτησης στη Βουλή

Η συζήτηση προέκυψε με αφορμή ερώτηση για τις δυσλειτουργίες σε ολοήμερο δημοτικό σχολείο, όπου αναδείχθηκε το πρόβλημα των κενών και η επίδρασή τους στη λειτουργία του προγράμματος.

Τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την ταχύτητα κάλυψης των αναγκών και την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού του ολοήμερου με επαρκές προσωπικό.

Οι απαντήσεις για διορισμούς και προσλήψεις

Κατά την τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας, έγινε αναφορά στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και στις προσλήψεις αναπληρωτών που έχουν πραγματοποιηθεί.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.

Πώς λειτουργεί το EduPlan

Το EduPlan σχεδιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα που θα συγκεντρώνει κρίσιμα δεδομένα, όπως οργανικές θέσεις, λειτουργικά κενά και δημογραφικά στοιχεία.

Με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, επιδιώκεται η καλύτερη αντιστοίχιση εκπαιδευτικών με τις ανάγκες των σχολείων, καθώς και η ταχύτερη κάλυψη των ελλείψεων.

Τα οφέλη για το εκπαιδευτικό σύστημα

Η εφαρμογή του συστήματος αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ περιοχών και στη βελτίωση της κατανομής των εκπαιδευτικών πόρων.

Παράλληλα, επιδιώκεται η μετάβαση από ένα μοντέλο διαχείρισης προβλημάτων σε ένα σύστημα πρόληψης, βασισμένο σε πραγματικά δεδομένα.

Ο στόχος για το 2026

Κεντρικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης της εκπαίδευσης, ώστε να περιοριστούν τα κενά που επηρεάζουν μαθητές και οικογένειες.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και των δεδομένων αναμένεται να ενισχύσει τον στρατηγικό σχεδιασμό και να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική λειτουργία του σχολικού συστήματος.