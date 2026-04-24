Τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση: Αιχμές για το νέο σύστημα στελέχωσης σχολείων – Στο «μικροσκόπιο» το Eduplan.ai

Ερώτηση στη Βουλή για το σύστημα Eduplan.ai και τις ασάφειες γύρω από την αξιολόγηση σχολείων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ερώτημα προς τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής Β’ Πειραιώς της Ελληνικής Λύσης, Σοφία Ασημακοπούλου, σχετικά με το «Έξυπνο Σύστημα Προβλεπτικής Στελέχωσης Σχολικών Μονάδων & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Eduplan.ai)».

Η παρέμβαση επικεντρώνεται σε ζητήματα διαφάνειας και περιεχομένου της σχετικής διακήρυξης, η οποία εκδόθηκε την 1η Απριλίου 2026 και αφορά την ανάπτυξη ενός εθνικού πληροφοριακού συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τον σχεδιασμό και τη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Ερωτήματα για την αξιολόγηση σχολείων

Στην ερώτησή της, η βουλευτής επισημαίνει ότι, ενώ στη διακήρυξη γίνεται αναφορά σε δυνατότητα αξιολόγησης σχολικών μονάδων από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη σε προηγούμενα επίσημα έγγραφα έγκρισης και ένταξης του έργου.

Όπως τονίζεται, η απουσία αυτής της πρόβλεψης δημιουργεί ερωτήματα για το εύρος και τη λειτουργία του συστήματος, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθούν οι απόψεις των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ζητήματα για πιλοτική εφαρμογή

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε έκθεση διεθνούς οργανισμού, σύμφωνα με την οποία το σύστημα φέρεται να εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τη μεθοδολογία εφαρμογής ή τα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του εγχειρήματος.

Αναφορές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Στην κοινοβουλευτική ερώτηση τίθεται επίσης ζήτημα μη αναφοράς στον ευρωπαϊκό κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη του 2024, ο οποίος θέτει συγκεκριμένους κανόνες για συστήματα υψηλού κινδύνου.

Η βουλευτής επισημαίνει ότι τέτοιου είδους συστήματα, όταν σχετίζονται με την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αυτή, οφείλουν να πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις και να συνοδεύονται από σαφή τεκμηρίωση.

Τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση

Με βάση τα παραπάνω, ζητούνται διευκρινίσεις για το αν εφαρμόστηκε πιλοτικά το σύστημα, ποια ήταν τα αποτελέσματα, αν περιλάμβανε αξιολόγηση σχολικών μονάδων και για ποιους λόγους δεν υπάρχει αναφορά σε βασικές πτυχές του έργου στα επίσημα έγγραφα.

Η παρέμβαση ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και τα όρια χρήσης της σε κρίσιμους τομείς, όπως η στελέχωση και η αξιολόγηση των σχολείων.