Πανελλήνιες 2026: Τι λένε οι ειδικοί για τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική, Οικονομία – Σχολιασμός
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Τι λένε οι ειδικοί για τα σημερινά θέματα
Πανελλήνιες 2026: Πώς ήταν τελικά τα σημερινά θέματα; Τι αναμένεται να δυσκολέψει τους υποψηφίους;
Ιστορία (Ανθρωπιστικών Σπουδών) – Σχολιασμός των σημερινών Θεμάτων από την κα. Παπαποστόλου Όλγα, υπεύθυνη του τομέα Ιστορίας του Ομίλου αξία.
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Πανελλήνιες 2026: Ήταν εύκολα ή δύσκολα τα θέματα σε Φυσική, Ιστορία, Οικονομία; Η τεχνητή νοημοσύνη απαντά
Φυσική (Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας) – Σχολιασμός των σημερινών Θεμάτων από τον κ. Παρασκευόπουλο Στέλιο, υπεύθυνο του τομέα Φυσικής του Ομίλου αξία.
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Οικονομία (Σπουδών Οικονομίας & Πληρ/κής) – Σχολιασμός των σημερινών Θεμάτων από την κα. Καλαμπόκα Μαρίλλη, υπεύθυνη του τομέα Οικονομικών του Ομίλου αξία.
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