Πανελλήνιες 2026: Τι λένε οι ειδικοί για τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική, Οικονομία – Σχολιασμός

Σε πανελλήνια απεργία-αποχή από την Τρίτη 09 Ιουνίου 2026 προχωρά η ΠΟΣΥΠ, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, για τα μέλη των συλλόγων της που εμπλέκονται διοικητικά στη διαδικασία υλοποίησης των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ.