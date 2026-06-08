Ανακαινίζω: Ποιές κατοικίες μπαίνουν στο νέο πρόγραμμα

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Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» ξεκινά στις 15 Ιουνίου με την πρώτη φάση ελέγχου επιλεξιμότητας, προβλέποντας χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία και αυξημένη κάλυψη δαπανών.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» μπαίνει στην πρώτη φάση υλοποίησης στις 15 Ιουνίου, με την έναρξη της διαδικασίας επιλεξιμότητας για τα ακίνητα που μπορούν να ενταχθούν. Την ημερομηνία ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Το νέο πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά δίνει βάρος και στην ανακαίνιση κατοικιών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, στόχος είναι να ανοίξουν κλειστά σπίτια και να επιστρέψουν στο κτηριακό απόθεμα της χώρας.

Τι επιδιώκει το νέο πρόγραμμα

Η βασική στόχευση του «Ανακαινίζω» είναι η ενίσχυση της προσφοράς κατάλληλων κατοικιών στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα κατευθύνει μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων στις εργασίες ανακαίνισης και μικρότερο στις ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Εκτιμάται ότι το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά ανακαινίσεις και το 20% ενεργειακές αναβαθμίσεις. Η πρωτοβουλία συνδέεται, ταυτόχρονα, με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη στέγαση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ο προϋπολογισμός και η κάλυψη των δαπανών

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω» αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα, προβλέπεται σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών.

Η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως και το 90%-95% του κόστους ανακαίνισης. Η βασική χρηματοδότηση θα ανέρχεται έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ στο πρόγραμμα προβλέπονται και αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη των δικαιούχων.

Πώς αυξάνεται η χρηματοδότηση για οικογένειες

Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Έτσι, για μια οικογένεια με δύο παιδιά, η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει τις 46.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος «Ανακαινίζω» το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανερχόταν στα 10.000 ευρώ.

Ποιες κατοικίες αφορά

Το πρόγραμμα θα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Το ποσό της χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η ένταξη θα συνδέεται τόσο με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου όσο και με τη διαδικασία ελέγχου που θα προηγηθεί στην πρώτη φάση. Ο έλεγχος θα καθορίσει ποια ακίνητα πληρούν τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

Οι δύο φάσεις υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη ξεκινά τον Ιούνιο και αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων που μπορούν να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω».

Η δεύτερη φάση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Τότε θα υποβληθούν οι αιτήσεις ένταξης από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα έχουν περάσει επιτυχώς την πρώτη φάση του ελέγχου