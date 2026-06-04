Ανακαινίζω: Τα κριτήρια, οι δύο φάσεις και τα ποσά

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Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» ξεκινά με πρώτη φάση επιλεξιμότητας στις 15 Ιουνίου, με στόχο να επιστρέψουν κλειστά σπίτια στο διαθέσιμο κτηριακό απόθεμα.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» μπαίνει στην πρώτη φάση εφαρμογής του, καθώς στις 15 Ιουνίου ξεκινά η διαδικασία επιλεξιμότητας για τα ακίνητα που θα μπορούν να ενταχθούν.

Όπως ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στόχος του προγράμματος δεν είναι μόνο η ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και η ανακαίνιση κατοικιών που μπορούν να επιστρέψουν στο διαθέσιμο κτηριακό απόθεμα της χώρας.

Ο στόχος του προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα έχει ως βασική επιδίωξη να ανοίξουν κλειστά σπίτια και να επιστρέψουν στην αγορά ως κατάλληλες κατοικίες.

Παράλληλα, η παρέμβαση συνδέεται με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη στέγαση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, η φιλοσοφία του προγράμματος δεν περιορίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας.

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Το βάρος πέφτει και στην ουσιαστική ανακαίνιση κατοικιών, ώστε να αυξηθεί άμεσα η προσφορά σπιτιών στην αγορά.

Ο προϋπολογισμός και η κάλυψη δαπανών

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω» αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένη κάλυψη δαπανών σε σχέση με προηγούμενους κύκλους, με την επιδότηση να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας.

Η επιδότηση μπορεί να φτάνει έως και το 90% με 95% του κόστους ανακαίνισης.

Η βασική χρηματοδότηση προβλέπεται έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

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Πώς αυξάνεται η χρηματοδότηση για οικογένειες

Σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος, η νέα παρέμβαση προβλέπει σημαντικά υψηλότερα ποσά.

Στον προηγούμενο κύκλο, το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανερχόταν στα 10.000 ευρώ.

Στο νέο πρόγραμμα, το ύψος της χρηματοδότησης θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Έτσι, για μια οικογένεια με δύο παιδιά, η χρηματοδότηση μπορεί να φτάνει τα 46.000 ευρώ.

Ποιες κατοικίες αφορά

Το πρόγραμμα θα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τ.μ.

Το ύψος της χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Παράλληλα, προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Η στόχευση είναι να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες, ώστε να ενεργοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός κατοικιών.

Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση ξεκινά τον Ιούνιο και αφορά τον έλεγχο επιλεξιμότητας των ακινήτων.

Σε αυτό το στάδιο θα επιλεγούν τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Η δεύτερη φάση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, όταν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα έχουν περάσει την πρώτη φάση θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης.

Περισσότερη ανακαίνιση, λιγότερη ενεργειακή αναβάθμιση

Στο νέο πρόγραμμα, το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων θα αφορά εργασίες ανακαίνισης.

Εκτιμάται ότι το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά ανακαινίσεις και το 20% ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με τον βασικό στόχο του προγράμματος, που είναι η άμεση ενίσχυση της προσφοράς κατάλληλων κατοικιών.

Με αυτόν τον τρόπο, το «Ανακαινίζω» επιχειρεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για την αξιοποίηση παλαιών και κλειστών σπιτιών, σε μια περίοδο όπου η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη.