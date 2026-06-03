Voucher έως 500 ευρώ: ΑΝΟΙΞΑΝ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς – Οδηγίες

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Η πλατφόρμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» άνοιξε για τους γονείς, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια και να λάβουν voucher έως 500 ευρώ τον μήνα.

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» είναι πλέον διαθέσιμο και για τους γονείς, καθώς από το μεσημέρι της Τετάρτης 03/06 μπορούν να επισκέπτονται την πλατφόρμα ntantades.gov.gr και να επιλέγουν επιμελητή ή επιμελήτρια.

Η διαδικασία αφορά τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, με οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως τα 500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την εργασιακή κατάσταση του γονέα.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τους γονείς

Οι γονείς μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα του προγράμματος και να αναζητήσουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα του παιδιού τους.

Μετά την επιλογή του προσώπου και τη σύναψη συμφωνίας, ενεργοποιείται η διαδικασία για την οικονομική ενίσχυση μέσω voucher.

Η πλατφόρμα για τους επιμελητές και τις επιμελήτριες είχε ανοίξει περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις 81.000, οι οριστικές υποβολές αιτήσεων ανέρχονται σε 1.419, ενώ 650 αιτήσεις είναι ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Ποια ποσά προβλέπονται

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Το πρόγραμμα προβλέπει voucher έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Για γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, το ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ τον μήνα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και μητέρες εγγεγραμμένες στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

Η συμμετοχή τους δεν συνεπάγεται απώλεια του επιδόματος ανεργίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για τη λειτουργία του μέτρου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για να θεωρηθεί μία μητέρα ωφελούμενο πρόσωπο, το ετήσιο ατομικό εισόδημά της δεν πρέπει να υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια.

Για μητέρα με ένα παιδί, το όριο διαμορφώνεται στις 24.000 ευρώ.

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Για μητέρα με δύο παιδιά, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ.

Για τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που διευρύνει τη δυνατότητα συμμετοχής για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Ποιος μπορεί να είναι επιμελητής

Ο επιμελητής ή η επιμελήτρια μπορεί να είναι και πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας.

Για παράδειγμα, μπορεί να είναι η γιαγιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχει ενταχθεί στο Μητρώο του προγράμματος.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει ταυτόχρονα έως τρία παιδιά.

Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στον χώρο του επιμελητή, κατόπιν συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πώς πληρώνεται η αμοιβή

Η αμοιβή του επιμελητή ή της επιμελήτριας καταβάλλεται από τη μητέρα μέσω εργοσήμου.

Το εργόσημο καλύπτει τόσο την καθαρή αμοιβή όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσώπου που παρέχει τη φροντίδα.

Κάθε μήνα, η μητέρα εκδίδει από την τράπεζα εργόσημο και στη συνέχεια ανεβάζει στην πλατφόρμα το αντίγραφο, μαζί με τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις.

Από τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτει ότι η αμοιβή έχει ήδη καταβληθεί και ότι οι υπηρεσίες φροντίδας παρασχέθηκαν για τον συγκεκριμένο μήνα.

Πότε πιστώνεται το voucher

Μετά την ανάρτηση των δικαιολογητικών στην πλατφόρμα, ακολουθεί ο σχετικός έλεγχος.

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το ποσό του voucher πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του γονέα.

Η αμοιβή που έχει συμφωνηθεί δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ποσό του voucher που δικαιούται ο γονέας, δηλαδή 500 ή 300 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα καλύπτει μέρος ή το σύνολο της δαπάνης για τη φροντίδα του παιδιού, ανάλογα με τη συμφωνία και το ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

Τι ισχύει για βρεφονηπιακό σταθμό και χώρο φροντίδας

Παιδί που πηγαίνει σε βρεφονηπιακό σταθμό με voucher μπορεί να λάβει και το voucher για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Η προϋπόθεση είναι οι ώρες φύλαξης από τον επιμελητή ή την επιμελήτρια να μη συμπίπτουν με τις ώρες που το παιδί βρίσκεται στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό του voucher για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» είναι 300 ευρώ τον μήνα.

Αν η φροντίδα παρέχεται στο σπίτι του επιμελητή, τότε ελέγχονται και οι συνοικούντες, ενώ απαιτείται προηγούμενη επίσκεψη του γονέα για να κριθεί ο χώρος κατάλληλος.

Η διάρκεια του προγράμματος και το έκτακτο επίδομα παιδιού

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 62 Δήμους, με 925 συμφωνητικά.

Η καθολική εφαρμογή ξεκίνησε στις 27 Απριλίου, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

Παράλληλα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφέρθηκε και στο έκτακτο επίδομα παιδιού, επισημαίνοντας ότι με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.