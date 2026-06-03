Αγωνία για τους διορισμούς εκπαιδευτικών: Τι ζητούν οι αναπληρωτές

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Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. ζητά σαφείς απαντήσεις για τους διορισμούς ΠΕ11, την κάλυψη κενών, την αύξηση των ωρών Φυσικής Αγωγής και τη θεσμική ενίσχυση του κλάδου.

Οι διορισμοί των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της Π.ΕΝ.Α.Φ.Α., ενόψει της κατανομής που αναμένεται στα τέλη Ιουνίου.

Αντιπροσωπεία της Ένωσης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Βλάση, θέτοντας εκ νέου τα διαχρονικά προβλήματα του κλάδου και ζητώντας σαφείς απαντήσεις για τη λειτουργική και θεσμική ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στο δημόσιο σχολείο.

Η συνάντηση της Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. στο Υπουργείο Παιδείας

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Π.ΕΝ.Α.Φ.Α., Στέφανος Λαδικός, η Γενική Γραμματέας, Δήμητρα Παναγοπούλου, και ο Ταμίας, Αλέξανδρος Ηλιάδης.

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Η αντιπροσωπεία της Ένωσης παρουσίασε τις θέσεις και τα αιτήματα του κλάδου, με έμφαση στα ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα και επηρεάζουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής.

Την ίδια ώρα, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής βρέθηκε έξω από το Υπουργείο, στέλνοντας μήνυμα ότι τα προβλήματα του κλάδου δεν μπορούν να παραμένουν άλλο χωρίς λύση.

Η κινητοποίηση έγινε σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η κατανομή των μόνιμων διορισμών αναμένεται στα τέλη Ιουνίου.

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Το αίτημα για πλήρη κάλυψη των κενών

Κεντρικό αίτημα της Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. είναι η πλήρης κάλυψη των κενών από την Α’ Φάση προσλήψεων.

Η Ένωση ζητά άμεση καταγραφή και καθολική κάλυψη όλων των οργανικών και λειτουργικών κενών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολείων και με την ανάγκη να μη μένει το μάθημα χωρίς την αναγκαία στελέχωση.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής στηρίζουν καθημερινά το δημόσιο σχολείο, συχνά υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Μόνιμοι διορισμοί και νέες οργανικές θέσεις

Η Ένωση ζητά τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΠΕ11.

Παράλληλα, θέτει ως κρίσιμο ζήτημα την άμεση ίδρυση νέων οργανικών θέσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η χρόνια υποστελέχωση του κλάδου.

Το αίτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της κατανομής των διορισμών στα τέλη Ιουνίου.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας υπεύθυνες και καθαρές απαντήσεις, ώστε ο κλάδος να γνωρίζει αν οι εξαγγελίες θα μετατραπούν σε αποφάσεις.

Αύξηση των ωρών Φυσικής Αγωγής

Στα βασικά αιτήματα της Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. περιλαμβάνεται η αύξηση κατά μία ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η Ένωση συνδέει το αίτημα με την προαγωγή της υγείας των μαθητών και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Σύμφωνα με τη θέση που παρουσιάστηκε, η ενίσχυση του μαθήματος δεν αποτελεί μόνο υπηρεσιακό αίτημα του κλάδου, αλλά ουσιαστικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό μέτρο.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. ζητά η Φυσική Αγωγή να αντιμετωπιστεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των μαθητών και του σχολείου.

Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Αγωγή

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη ένταξης της Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική Αγωγή.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος στα Νηπιαγωγεία από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς ΠΕ11.

Το αίτημα εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης της Φυσικής Αγωγής από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η Ένωση θεωρεί ότι η παρουσία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στο Νηπιαγωγείο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη σωστή κινητική ανάπτυξη και στην καλλιέργεια υγιών συνηθειών από μικρή ηλικία.

Κολύμβηση, αθλητικά σχολεία και δομημένο πλάνο

Στη συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα της αναβάθμισης και στελέχωσης του μαθήματος της κολύμβησης.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. ζητά να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε υποδομές και να εξασφαλιστεί έγκαιρα το απαραίτητο προσωπικό για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

Παράλληλα, ζητήθηκε σαφής ενημέρωση και χρονοδιάγραμμα για την ίδρυση και λειτουργία Αθλητικών Σχολείων.

Η Ένωση έθεσε επίσης το θέμα της εφαρμογής του Δομημένου Πλάνου Φυσικής Αγωγής, ζητώντας άμεση ενημέρωση για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του.

Οι επόμενες κινήσεις της Ένωσης

Παράλληλα με τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας, πραγματοποιήθηκε επαφή με τον Σύμβουλο της Υπουργού Παιδείας, Απόστολο Παπακωνσταντίνου.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν εκ νέου τα βασικά προβλήματα του κλάδου, ενώ η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. επισήμανε ότι η απουσία της πολιτικής ηγεσίας από προκαθορισμένο διάλογο προκαλεί προβληματισμό και απογοήτευση.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου δεσμεύτηκε να συνδράμει ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και πριν από την κατανομή των μόνιμων διορισμών.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. είχε ακόμη συνάντηση με τον υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου, κ. Κερερέ, με τον οποίο συζητήθηκαν ζητήματα για την κολύμβηση και την ανάγκη ίδρυσης νέων οργανικών θέσεων για τον κλάδο ΠΕ11.

Συνέχιση των παρεμβάσεων

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. δηλώνει ότι θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις παρεμβάσεις και τις διεκδικήσεις της.

Στόχος της Ένωσης είναι η αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής στο δημόσιο σχολείο και η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών του κλάδου.

Η συζήτηση για τους διορισμούς ΠΕ11, την κάλυψη των κενών και τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα.

Η κατανομή των διορισμών στα τέλη Ιουνίου θεωρείται κρίσιμο σημείο για το αν οι θέσεις και τα αιτήματα του κλάδου θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις.