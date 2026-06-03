Μισθοί: Τι αλλάζει σε αγγελίες εργασίας, μισθούς, συνεντεύξεις

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Η Οδηγία 2023/970 για τη διαφάνεια των μισθών φέρνει νέες υποχρεώσεις στις αγγελίες εργασίας, στα μισθολογικά στοιχεία και στην ενημέρωση των εργαζομένων.

Οι μισθοί περνούν σε νέο καθεστώς διαφάνειας στην αγορά εργασίας, καθώς η κοινοτική Οδηγία 2023/970 αναμένεται να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο.

Η βασική αλλαγή αφορά τις αγγελίες εργασίας, αφού οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν τον αρχικό μισθό ή το μισθολογικό εύρος της θέσης πριν φτάσουν στο στάδιο της συνέντευξης.

Τι θα πρέπει να αναφέρουν οι αγγελίες εργασίας

Οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν καθαρά τον αρχικό μισθό ή το εύρος των αποδοχών που αντιστοιχεί στη θέση εργασίας.

Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνεται είτε ήδη από την προκήρυξη της θέσης είτε, το αργότερο, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της συνέντευξης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία στο οικονομικό σκέλος της θέσης.

Η αλλαγή στοχεύει στο να μη συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι σε πολύωρες διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς να έχουν σαφή εικόνα για τον μισθό.

Τέλος στις ερωτήσεις για προηγούμενες αποδοχές

Η Οδηγία προβλέπει ακόμη ότι οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες για το μισθολογικό τους ιστορικό.

Το μέτρο συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται σε κομμωτήρια, καθαριστές και Νοσοκομεία

Με την απαγόρευση αυτής της πρακτικής, η αμοιβή για μια νέα θέση δεν θα εξαρτάται από το πόσα λάμβανε ο υποψήφιος σε προηγούμενη εργασία.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και να μεταφέρει το βάρος στα χαρακτηριστικά της θέσης και στα αντικειμενικά κριτήρια αμοιβής.

Οι προθεσμίες για τα κράτη-μέλη

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να θεσπίσουν τις απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις έως τις 7 Ιουνίου 2026.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των μέτρων που θα έχουν λάβει.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θεωρείται ζήτημα χρόνου, καθώς η εφαρμογή της θα επηρεάσει τόσο τις διαδικασίες πρόσληψης όσο και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στο στάδιο της αγγελίας, αλλά επεκτείνονται και στην παρακολούθηση των μισθολογικών διαφορών μέσα στον χώρο εργασίας.

Πότε θα γίνεται κοινή αξιολόγηση αμοιβών

Οι εργοδότες που υποχρεούνται να υποβάλλουν μισθολογικά στοιχεία θα πρέπει να συνεργάζονται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Η κοινή αξιολόγηση αμοιβών θα γίνεται όταν διαπιστώνεται διαφορά τουλάχιστον 5% στις αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ίδια κατηγορία εργαζομένων.

Η διαδικασία γίνεται υποχρεωτική όταν η διαφορά δεν μπορεί να εξηγηθεί με αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια.

Επιπλέον, η αξιολόγηση θα ενεργοποιείται όταν η διαφορά δεν έχει διορθωθεί μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή των σχετικών στοιχείων.

Αλλάζουν όλα στις αγγελίες εργασίας: Ο μισθός θα αναγράφεται υποχρεωτικά

Τα δικαιώματα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα να ζητούν εγγράφως πληροφορίες για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους.

Παράλληλα, θα μπορούν να ζητούν στοιχεία για τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο, ώστε να έχουν πιο καθαρή εικόνα για πιθανές μισθολογικές αποκλίσεις.

Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να παρέχουν πρόσβαση στα κριτήρια που καθορίζουν τις αμοιβές.

Στα στοιχεία που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα περιλαμβάνονται και τα κριτήρια που επηρεάζουν τη μισθολογική εξέλιξη.

Οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις για τους εργοδότες.

Οι κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμα, τα οποία θα υπολογίζονται με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών ή το συνολικό κόστος μισθοδοσίας κάθε εργοδότη.

Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τον δεσμευτικό χαρακτήρα της Οδηγίας, καθώς οι υποχρεώσεις δεν περιορίζονται σε γενικές συστάσεις.

Στόχος είναι η εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας να συνοδεύεται από πραγματικό μηχανισμό ελέγχου και συμμόρφωσης.

Ποιες επιχειρήσεις υποβάλλουν στοιχεία και πότε

Οι εργοδότες με 250 ή περισσότερους εργαζομένους θα πρέπει έως τις 7 Ιουνίου 2027 να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Μετά την πρώτη υποβολή, η συγκεκριμένη υποχρέωση θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Οι εργοδότες με 150 έως 249 εργαζομένους θα υποβάλουν τα στοιχεία έως τις 7 Ιουνίου 2027 και στη συνέχεια ανά τριετία.

Για επιχειρήσεις με 100 έως 149 εργαζομένους, η υποχρέωση θα ισχύσει έως τις 7 Ιουνίου 2031 και επίσης ανά τριετία, ενώ για όσες έχουν λιγότερους από 100 εργαζομένους η υποβολή στοιχείων θα γίνεται σε εθελοντική βάση.