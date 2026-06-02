Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι εκπαιδευτικοί θα λάβουν την ενίσχυση

Επιστροφή ποσού δύο ενοικίων προβλέπεται για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και για μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.

Η επιστροφή ενοικίου για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη μορφή ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης.

Η ρύθμιση αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον υπηρετούσαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το έτος αναφοράς σε δημόσιες σχολικές μονάδες εκτός συγκεκριμένων περιοχών.

Ποιοι εκπαιδευτικοί μπαίνουν στη ρύθμιση

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, που υπηρετούσαν σε δημόσιες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον υπηρέτησαν σε περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης.

Η ενίσχυση αφορά υπηρεσία στην ελληνική περιφέρεια, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής, εκτός από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, και την Περιφερειακή Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η υπηρεσία μπορεί να αφορά οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο έτος αναφοράς, όπως προβλέπεται στο νέο άρθρο που προστίθεται στον ν. 5217/2025.

Πόσα ενοίκια επιστρέφονται

Η οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό των δύο δωδέκατων του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος για κύρια μισθωμένη κατοικία.

Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται εντός της περιφέρειας στην οποία υπηρετούσε ο δικαιούχος κατά το έτος αναφοράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διάταξης.

Αν ο εκπαιδευτικός μίσθωσε διαδοχικά περισσότερες από μία κύριες κατοικίες μέσα στο ίδιο έτος, το ετήσιο μίσθωμα προκύπτει από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν για όλες τις επιλέξιμες κατοικίες.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει ήδη την ενίσχυση του άρθρου 70 για κύρια κατοικία, τότε η νέα ενίσχυση περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος.

Τι ισχύει για δευτερεύουσα κατοικία

Η ρύθμιση καλύπτει και περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος δεν μίσθωνε κύρια αλλά δευτερεύουσα κατοικία στην περιφέρεια όπου υπηρετούσε.

Και σε αυτή την περίπτωση, η ετήσια οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

Αν υπάρχουν περισσότερες από μία δευτερεύουσες κατοικίες μέσα στο ίδιο έτος, το ποσό υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν για το σύνολο αυτών των κατοικιών.

Εφόσον το πρόσωπο είναι δικαιούχος της ενίσχυσης του άρθρου 70 για κύρια κατοικία, η ενίσχυση για τη δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία ανέρχεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος.

Πότε καταβάλλεται η ενίσχυση

Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Για την πρώτη εφαρμογή, η ενίσχυση του έτους 2025, η οποία αφορά μισθώματα που καταβλήθηκαν μέσα στο 2024, θα καταβληθεί εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων του νέου άρθρου και του άρθρου 70 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως.

Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου και του ή της συζύγου, ενώ εφαρμόζεται αναλόγως και για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Χωρίς αίτηση ο υπολογισμός

Ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή για το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Λαμβάνεται υπόψη η εικόνα της δήλωσης όπως έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ, της υπηρεσίας και της περιφερειακής ενότητας όπου υπηρέτησαν κατά το προηγούμενο έτος.

Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία στηρίζεται στη διασταύρωση στοιχείων και όχι σε ξεχωριστή αίτηση από τον εκπαιδευτικό.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Για να χορηγηθεί η ενίσχυση, πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας έως τη 15η ημέρα του Ιουλίου του έτους καταβολής.

Παράλληλα, πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός της συγκεκριμένης δήλωσης στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους του μισθωτή.

Για την πρώτη εφαρμογή, οι δηλώσεις που αφορούν ενεργές μισθώσεις κατά το έτος 2024 λαμβάνονται υπόψη εφόσον έχουν υποβληθεί έως τη 15η Ιουλίου 2025.

Η ΑΑΔΕ μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία και στοιχείο για να διακριβώσει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος που καταβλήθηκε.

Τι ισχύει για ανακριβή στοιχεία

Αν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης με βάση τα οποία υπολογίστηκε η ενίσχυση είναι ανακριβή, με αποτέλεσμα να καταβληθούν αχρεωστήτως ποσά, τα ποσά αυτά καταλογίζονται.

Ο καταλογισμός γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας που χορήγησε την ενίσχυση και τα ποσά επιστρέφονται εντόκως, σύμφωνα με το προβλεπόμενο επιτόκιο.

Επιπλέον, ο δικαιούχος αποκλείεται από κάθε χορήγηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης για τα επόμενα τρία έτη.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.