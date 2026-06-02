Αλλάζουν όλα στις αγγελίες εργασίας: Ο μισθός θα αναγράφεται υποχρεωτικά

Η νέα ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διαφάνεια των μισθών φέρνει αλλαγές στις αγγελίες εργασίας, στην ενημέρωση των υποψηφίων και στα δικαιώματα των εργαζομένων για πρόσβαση σε μισθολογικά στοιχεία.

Οι μισθοί μπαίνουν σε νέο πλαίσιο διαφάνειας στην αγορά εργασίας, καθώς η κοινοτική Οδηγία 2023/970 αναμένεται να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές για εργοδότες, υποψηφίους και εργαζομένους.

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τις αγγελίες εργασίας, καθώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τον αρχικό μισθό ή το μισθολογικό εύρος της θέσης πριν από τη συνέντευξη.

Τι αλλάζει στις αγγελίες εργασίας

Οι εργοδότες θα πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τον αρχικό μισθό ή το εύρος των αποδοχών που αντιστοιχεί στη θέση εργασίας. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ήδη από την προκήρυξη της θέσης ή, το αργότερο, πριν από τη διαδικασία της συνέντευξης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν από νωρίς τι προσφέρει η επιχείρηση ως προς το οικονομικό σκέλος της θέσης. Έτσι αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς να υπάρχει καθαρή εικόνα για τον μισθό.

Η αλλαγή αυτή θεωρείται από τις πιο άμεσες παρεμβάσεις που θα γίνουν αισθητές στην αγορά εργασίας. Η διαφάνεια στις αμοιβές μεταφέρεται πλέον στο πρώτο στάδιο επαφής ανάμεσα στον εργοδότη και τον υποψήφιο.

Παράλληλα, η νέα πρόβλεψη περιορίζει την αβεβαιότητα για όσους αναζητούν εργασία, καθώς το οικονομικό πλαίσιο της θέσης θα πρέπει να είναι γνωστό πριν προχωρήσει η διαδικασία επιλογής.

Τέλος στις ερωτήσεις για το μισθολογικό ιστορικό

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο της Οδηγίας είναι ότι οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ζητούν πληροφορίες για το μισθολογικό ιστορικό των υποψηφίων.

Η πρόβλεψη αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.

Με την απαγόρευση ερωτήσεων για προηγούμενες αποδοχές, η συζήτηση για τον μισθό μιας νέας θέσης αποσυνδέεται από το τι λάμβανε ο υποψήφιος στο παρελθόν.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να μετατοπίσει το βάρος στα χαρακτηριστικά της θέσης και στα κριτήρια αμοιβής που εφαρμόζει ο εργοδότης.

Οι υποχρεώσεις των κρατών-μελών

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να θεσπίσουν τις απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις έως τις 7 Ιουνίου 2026.

Μετά την εφαρμογή των μέτρων, θα πρέπει να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων που θα έχουν υιοθετήσει.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θεωρείται πλέον ζήτημα χρόνου. Το νέο πλαίσιο θα επηρεάσει τόσο τη διαδικασία πρόσληψης όσο και την παρακολούθηση των μισθολογικών διαφορών μέσα στις επιχειρήσεις.

Η διαφάνεια στις αμοιβές δεν περιορίζεται μόνο στο στάδιο της αγγελίας, αλλά επεκτείνεται και στη δυνατότητα ελέγχου των διαφορών μεταξύ εργαζομένων.

Πότε θα γίνεται αξιολόγηση αμοιβών

Οι εργοδότες που υποχρεούνται να υποβάλλουν μισθολογικά στοιχεία θα πρέπει, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, να προχωρούν σε κοινή αξιολόγηση αμοιβών όταν διαπιστώνεται διαφορά τουλάχιστον 5% στις αποδοχές ανδρών και γυναικών στην ίδια κατηγορία εργαζομένων.

Η αξιολόγηση γίνεται υποχρεωτική όταν η συγκεκριμένη διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια.

Επιπλέον, η διαδικασία ενεργοποιείται όταν η διαφορά δεν έχει διορθωθεί μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή των σχετικών στοιχείων.

Με τον τρόπο αυτό, η Οδηγία επιχειρεί να συνδέσει τη διαπίστωση μισθολογικών διαφορών με συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα να ζητούν εγγράφως πληροφορίες για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους.

Παράλληλα, θα μπορούν να ζητούν στοιχεία για τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο, ώστε να έχουν σαφέστερη εικόνα για τις μισθολογικές διαφορές μέσα στην επιχείρηση.

Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να παρέχουν πρόσβαση στα κριτήρια που καθορίζουν τις αμοιβές και τη μισθολογική εξέλιξη.

Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τη δυνατότητα των εργαζομένων να γνωρίζουν πώς διαμορφώνεται η αμοιβή τους και με ποια κριτήρια εξελίσσεται.

Οι κυρώσεις και οι εξαιρέσεις

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται πρόστιμα που θα μπορούν να υπολογίζονται με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών ή το συνολικό κόστος μισθοδοσίας κάθε εργοδότη.

Οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Οι εργοδότες με 250 ή περισσότερους εργαζομένους θα πρέπει έως τις 7 Ιουνίου 2027, και στη συνέχεια κάθε έτος, να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Οι επιχειρήσεις με 150 έως 249 εργαζομένους θα υποβάλλουν τα στοιχεία έως τις 7 Ιουνίου 2027 και στη συνέχεια ανά τριετία. Για όσες απασχολούν 100 έως 149 εργαζομένους, η υποχρέωση θα ισχύσει έως τις 7 Ιουνίου 2031 και επίσης ανά τριετία.

Για τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 εργαζομένους, η υποβολή των στοιχείων θα είναι προαιρετική.